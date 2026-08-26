La serie sísmica deja medio centenar de temblores este martes en Granada, ninguno de magnitud mayor a 2

Movimientos sísmicos en Granada y su área metropolitana. - IGN

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La serie sísmica que viene afectando a Granada y su área metropolitana desde el 14 de agosto ha dejado este pasado martes, día 25, una de sus jornadas con mayor número de terremotos con un total de 48, todos ellos de magnitud menor a 2 mbLg, de los cuales tan solo dos constan como sentidos por la población por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, visita este miércoles Granada para reunirse con los alcaldes de municpios afectados.

En cuanto a la actividad sísmica registrada este pasado martes por el IGN y consultada por Europa Press, esta también recoge por primera vez una dispersión geográfica de estos temblores leves que, por primera vez, aparecen en localizaciones diferentes a las de días pasados.

Así, a la zona epicentral ubicada al sur de la capital granadina y con temblores recogidos en municipios como Alhendín, Gójar, Ogíjares, La Zubia, Armilla y Churriana de la Vega, se suman ahora emplazamientos de otras localidades, también en el área metropolitana de Granada, pero en distintas latitudes, tales y como Jun, Santa Fe, Maracena, Alfacar o Víznar.

En cuanto a estos movimientos sísmicos del jueves, solo dos aparecen como sentidos con intensidad débil, en concreto uno con epicentro en Vegas del Genil a las 23,41 horas y otro con epicentro en Gójar a las 8,20 horas.

VISITA DEL MINISTRO CARLOS CUERPO

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tiene prevista este miércoles una jornada de trabajo en Granada en la que mantendrá una reunión con alcaldes de los municipios afectados por los seísmos producidos este verano.

Cuerpo se reunirá posteriormente con la asociación de vecinos del Zaidín, de Granada capital, para conocer el estado de la afectación de los hogares e informará de la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente de su Departamento.

SERIE SÍSMICA DE ALHENDÍN

La serie sísmica de Alhendín (Granada) comenzó hace doce días con un seísmo de Mw 3,7 el viernes 14 por la tarde, y tuvo sus momentos de mayor tensión con dos terremotos de Mw 4,8 en la madrugada del día 15 y en la mañana del martes 18, cuyos epicentros fueron determinados en Alhendín y Gójar-Otura.

Estos terremotos no solo provocaron gran alarma entre la población de forma que muchos vecinos se echaron a las calles, sino que además dejaron tras de sí daños materiales provocados principalmente por grietas en muros y paredes, así como desprendimientos de cornisas, sombreros de chimeneas y otros elementos de las fachadas de los inmuebles. También hubo heridos leves y aún hay personas desalojadas de sus viviendas debido a daños materiales que están en proceso de evaluación y/o reparación.