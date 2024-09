Cuerpo reclama a Andalucía "un paso más" en el gasto de fondos europeos porque con un 48% está a diez puntos de la media

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reclamado este viernes al Gobierno andaluz que dé "un paso más" en el gasto de los fondos europeos que tiene asignados por cuanto ha comparado su grado de ejecución, que ha cifrado en una horquilla de entre el 48 y el 49%, con la media autonómica, que ha situado en "un promedio en torno al 58%", por lo cual tiene una brecha que ronda los diez puntos.

Cuerpo ha instado a la región andaluza a "seguir avanzando para aumentar la ejecución de los fondos asignados a la comunidad", un pronunciamiento que ha hecho en el turno de preguntas abierto a la conclusión de su participación en un desayuno-coloquio en Sevilla organizado por la Fundación Cámara de Comercio.

El ministro de Economía ha reclamado en su reflexión "una gestión lo más eficiente del presupuesto y de los fondos, en este caso en particular, de los fondos europeos", un planteamiento que ha situado "a nivel estatal, pero también las comunidades autónomas".

Cuerpo ha blandido el caso de los fondos europeos que ha devuelto Andalucía a la Administración del Estado, que ha redistribuido entre el resto de comunidades.

"Creo que no hace falta comentar el caso de los 112 millones que la Junta de Andalucía devolvió para gastos en plazas de educación infantil", ha apuntado en este sentido dentro de una reflexión generalizada sobre el impacto de los recursos comunitarios para la economía española en su conjunto y las regionales en particular, por cuanto "uno de los vectores de crecimiento es el Plan de Recuperación", antes de plantearse la pregunta retórica si "se podría entender el crecimiento en Andalucía ahora mismo sin el Plan de Recuperación" y concluir que "probablemente, no".