La delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén, Ana Mata, en la Cueva del Jabalí de Santiago-Pontones (Jaén). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTIAGO-PONTONES (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La Cueva del Jabalí, en el municipio jiennense de Santiago-Pontones, recibe la designación de Reserva Entomológica por parte de la Asociación Española de Entomología.

Según ha precisado el Gobierno andaluz a través de una nota, la delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén, Ana Mata, ha acompañado en las labores de instalación de la placa.

En concreto, la mencionada placa reconoce "la calidad y variedad de la fauna entomológica cavernícola" del enclave jiennense situado en la localidad de Santiago-Pontones.