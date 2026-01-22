Cuevas del Campo (Granada) concede ayudas de 500 euros para fomentar la natalidad

Una mujer con un carrito. - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL CAMPO.

CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cuevas del Campo (Granada) ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas de 500 euros por nacimiento o adopción, dirigidas a las familias del municipio, con el objetivo de fomentar la natalidad y luchar contra la despoblación rural.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza municipal de fomento de la natalidad y está destinada a niños y niñas nacidos o adoptados durante el año 2025, pudiendo solicitarse la ayuda desde el 26 de enero hasta el 26 de febrero.

La alcaldesa de Cuevas del Campo, Carmen Rocío Martínez Ródenas, ha subrayado la importancia de este tipo de medidas para garantizar el futuro del municipio.

"Estas ayudas no son solo una ayuda económica a las familias, sino una apuesta clara por el futuro de Cuevas del Campo. Necesitamos que haya vida en el pueblo, niños en la escuela, familias trabajadoras y un municipio activo. Y el Ayuntamiento tiene que estar ahí, apoyando, además de lo que puedan hacer otras administraciones", ha señalado.

REQUISITOS

Podrán beneficiarse de esta ayuda los progenitores, parejas de hecho, familias monoparentales o adoptantes en los que el nacimiento o adopción se haya producido en el año 2025.

También es necesario que ambos progenitores, o el progenitor en el caso de familias monoparentales, acrediten al menos tres años de residencia efectiva en el municipio; que el recién nacido o adoptado sea empadronado por primera vez en Cuevas del Campo, en el mismo domicilio familiar; que la unidad familiar se mantenga empadronada en el municipio; y que las personas solicitantes estén al corriente de sus obligaciones fiscales municipales.

La ayuda se concederá por cada nacimiento o adopción que cumpla las condiciones establecidas en la ordenanza.

Desde el Ayuntamiento se destaca que esta medida forma parte de una estrategia más amplia, que se desarrolla desde todas las administraciones, para combatir la despoblación, fijar población y reforzar los servicios públicos locales.

"Si queremos que Cuevas del Campo siga vivo, tenemos que poner medios; los ayuntamientos también tenemos que implicarnos y apoyar directamente a nuestras familias", ha añadido la alcaldesa.

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y realizar la solicitud en el Ayuntamiento de Cuevas del Campo dentro del plazo establecido.