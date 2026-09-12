Cúllar Vega (Granada) pone en valor su tejido asociativo este sábado en la VIII Feria de Asociaciones

Cúllar Vega pone en valor su tejido Asociativo este sábado en la VIII Feria de Asociaciones. - AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad granadina de Cúllar Vega celebra este sábado, 12 de septiembre, la VIII Feria de Asociaciones, un punto de encuentro con el que el Consistorio pretende visibilizar el trabajo, esfuerzo y dinamismo que desempeñan a diario los colectivos, clubes y asociaciones de la localidad.

La cita está prevista en la Plaza Felipe Moreno en horario de 10,00 a 14,00 horas, y combina zonas informativas y de exposición con una variada agenda de exhibiciones y actividades dirigidas a todos los públicos.

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, ha destacado la trascendencia de esta cita en el calendario municipal, y ha señalado que las asociaciones y clubes "son el verdadero motor social, cultural y deportivo" del pueblo. "Su entrega diaria llena de vida Cúllar Vega y esta feria representa el escaparate perfecto para rendirles homenaje, reconocer su labor incalculable y acercar sus proyectos a todos los vecinos y vecinas", añade.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Francisco Rodríguez, ha subrayado el carácter participativo y festivo de la jornada. Desde la Concejalía se ha preparado una programación repleta de actividades dinámicas para toda la familia, que abarca desde talleres musicales y exhibiciones deportivas hasta actuaciones de baile e hinchables para los más pequeños.

La feria arrancará a las 10,00 horas con la apertura de la zona expositiva y los puntos informativos. La agenda de exhibiciones dará comienzo a las 10,30 horas con la sesión de zumba impartida por la asociación Imparables, seguida a las 11,00 horas por la actuación de la Escuela de Baile Azabache y a las 11,30 horas por la exhibición de Gimnasia Rítmica Cúllar Vega.

A las 12:00 horas, llegará el turno de la danza urbana con Vitax Crew. Posteriormente, a las 12,30 horas, la entidad Mujer Lunar ofrecerá una sesión orientada a ejercicios para la espalda, mientras que a las 13,00 horas el club TDK Fitness Manager cerrará el bloque deportivo con una exhibición de taekwondo.

De forma paralela, a partir de las 11,00 horas, la Asociación Musical Cúllar Vega desarrollará diversos talleres musicales abiertos a la participación del público. Durante toda la mañana la plaza contará además con colchonetas hinchables y animación para el público infantil.