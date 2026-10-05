Culminada la reforma integral de la calle Manifestación de Córdoba con nuevo acerado, asfalto impreso e iluminación LED

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, en la calle Manifestación, en San Rafael de la Albaida, tras la reforma integral. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha culminado las obras de reforma integral de la calle Manifestación, en San Rafael de la Albaida, una actuación que ha consistido principalmente en la construcción de un nuevo acerado, sustitución del pavimento de la calzada por asfalto impreso y localización de 17 nuevos báculos de iluminación LED.
Según ha informado el Consistorio, la actuación, que ha contado con un presupuesto de 33.078,95 euros más IVA, ha sido ejecutada por Firprosa SL en un plazo de cinco meses. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha indicado que se trata de una actuación "muy demandada que mejora la movilidad en la zona, además de que aumenta la calidad de vida de los vecinos".
Las obras han consistido en la ejecución de unas aceras de 2,25 metros de ancho en el que está incluido el bordillo de granito de 15 centímetros de ancho, que delimita la acera de la calzada. La sección transversal de la calle ha quedado con una calzada de anchura fija de 5,50 metros (3,30 para carril de rodadura y 2,20 para estacionamiento de vehículos en línea). La acera se ha pavimentado con adoquines prefabricados de hormigón de colores y disposición geométrica.
Asimismo, se ha procedido a la renovación de toda la infraestructura de alumbrado, así como los cruces de calzada. Se ha sustituido la alineación de alumbrado existente en la margen este de la calle por otra nueva alineación energéticamente más eficiente, utilizando tecnología LED, consistente en 17 farolas distribuidas en la longitud de toda la calle.
Se ha contactado con Endesa Distribución y con Telefónica con objeto de soterrar las líneas aéreas que ambas compañías de servicios tienen en la calle y que están sustentadas en postes de hormigón y de madera que se localizan en medio de las aceras existentes, lo que supone importantes obstáculos para la movilidad y accesibilidad de los peatones.