Cultura instala sensores en la judería de Jaén para obtener datos estadísticos del comportamiento de los turistas

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato municipal de Cultura ha llevado a cabo la instalación de sensores --nodos Seeketing)--, un sistema capaz de recopilar datos en tiempo real de los turistas. Se han instalado en dos puntos estratégicos de la judería de Jaén como son el edificio del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) situado en la calle San Andrés y en los Baños del Naranjo.

Esta tecnología ofrece un sistema de recogida de datos basado en nodos inalámbricos capaces de detectar dispositivos móviles de forma anónima y proporcionar un mapa de calor en tiempo real, detallando rutas, lugares, horarios y puntos de interés y concentración de las personas que visitan la judería.

La concejal de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo, ha indicado que la instalación de estos sensores en Jaén permitirán por un lado obtener un conocimiento estadístico del comportamiento tanto físico, como digital de los visitantes para así establecer una comunicación más efectiva con ellos.

De esta forma, con la información que se recabe se podrán diseñar y ofrecer experiencias turísticas más atractivas y enriquecedoras, desde rutas temáticas, hasta actividades culturales, gastronómicas o de ocio, donde se pretende guiar al visitante para descubrir la riqueza del legado judío de la ciudad.

Esta instalación se ha realizado gracias a la Red de Juderías de España, con el objetivo de incrementar y mejorar las experiencias que componen la oferta turística de este tipo de visitantes en las ciudades miembro, incluida Jaén.

La inversión forma parte de una subvención a la Red de Juderías, dentro del Programa 'Experiencias Turismo España' a iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El proyecto, denominado 'Phygital. Localización, comunicación y propuestas. Experiencias en tiempo real', es una iniciativa que une tecnología avanzada, estrategias de comunicación y una firme vocación patrimonial, y fue presentado por la Red de Juderías de España para conseguir esta subvención.

El proyecto obtuvo una de las mejores puntuaciones de entre todos los presentados y se ha realizado en colaboración con la empresa tecnológica Seeketing. La esta implementación de esta tecnología de localización y comunicación ha sido financiada en su totalidad por el Ministerio.