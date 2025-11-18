Cultura reconoce que el Ayuntamiento de Siles (Siles) ejecutó una obra junto al recinto amurallado sin autorización

Archivo - El parlamentario del PSOE-A Jacinto Viedma ha sido el encargado de formular la pregunta a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo - PSOE DE JAÉN - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siles (Jaén) ha ejecutado unas obras sin la autorización preceptiva de Cultura en un edificio situado en el entorno del recinto amurallado, considerado como Bien de Interés Cultural (BIC). Los hechos han sido reconocidos por la propia consejera de Cultura, Patricia del Pozo, a preguntas del PSOE en la Comisión de Cultura del Parlamento andaluz.

Del Pozo ha pedido "prudencia" hasta que se determine el "alcance que tenga lo que allí se ha hecho" ya que "pueden ser actuaciones legalizables o dar lugar al inicio de un expediente sancionador que a su vez pueda concluir o no con una propuesta de sanción".

Ha sido el parlamentario socialista Jacinto Viedma el que ha exigido conocer "qué acciones de carácter disciplinario o sancionador se habían adoptado por parte de la Consejería".

Fue el PSOE de Siles el que en primer lugar y en el trascurso de un pleno municipal preguntó al alcalde de Siles, Francisco Javier Bermudez (PP), por esas obras, cuestionando "si tenían la autorización de Cultura", respondiendo el primer edil que "la había solicitado, aunque la obra ya estaba finalizada".

Viedma ha señalado que la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz recoge que "será necesario obtener autorización de la Consejería competente con carácter previo a las licencias o autorizaciones que fueran pertinentes". A raíz de esa respuesta del alcalde, el PSOE registró por escrito una pregunta a la consejera, quien con fecha 6 de octubre "aseguró que la Delegación Territorial de Jaén se encontraba en fase de estudio de la documentación aportada por el Ayuntamiento".

Del Pozo ha dicho que el 7 de octubre la Delegación le pidió al Ayuntamiento el proyecto de "legalización" de las obras, que habría sido recibido justamente este lunes por la Junta de Andalucía. Ese documento está siendo estudiado ahora por los técnicos de la Consejería.

"Parece claro que el Ayuntamiento de Siles ha acometido una obra sin los correspondientes permisos, saltándose la ley a la torera y poniendo en riesgo un Bien de Interés Cultural que es patrimonio del pueblo de Siles", ha lamentado Viedma.

El parlamentario ha calificado la actuación del Ayuntamiento de Siles de "tropelía" y se ha mostrado confiado en que tras la denuncia del PSOE "se depuren las responsabilidades que sean oportunas".

La actuación se llevó a cabo en un edificio municipal situado en el entorno del recinto amurallado y consistió en la reforma del tejado, por lo que "requería proyecto al ser obra mayor", si bien el Ayuntamiento la consideró obra menor con una memoria exclusivamente técnica.

"Yo creo que lo que tenemos ahora mismo es que garantizar que se sigan con rigor los procedimientos, la aplicación de la normativa y que cuanto antes sepamos exactamente el caso concreto en el que nos encontramos para de la manera que haya que proceder", ha dicho la consejera, al tiempo que ha explicado que se ha intervenido en "un edificio de dos plantas, sin uso actual, y en mal estado de conservación".

Del Pozo también ha confirmado que los restos del recinto amurallado de Siles "se encuentran inscritos como tal en el catálogo del Patrimonio Histórico Andalucía".