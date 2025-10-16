El cupón diario de la ONCE reparte 630.000 euros entre las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén

La vendedora de la ONCE, Mercedes López, que ha repartido el premio en Alhaurín el Grande (Málaga). - ONCE

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo diario de la ONCE del 15 de octubre, dedicado al Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha repartido 630.000 euros entre las localidades de Alhaurín el Grande (Málaga), El Rubio (Sevilla) y Villanueva de la Reina (Jaén).

Según ha informado la organización en una nota de prensa, la localidad más afortunada ha sido Alhaurín el Grande con 280.000 euros en premios por ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno que se han vendido a las puertas de un bar de la localidad malagueña.

Por su parte, en la localidad sevillana de El Rubio se han vendido cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El mismo premio se ha repartido en el municipio jienense de Villanueva de la Reina, con 175.000 euros en premios gracias a otros cinco cupones premiados con 35.000 euros. El resto de los premios de este sorteo se han repartido entre Canarias, Cataluña y País Vasco.

Con este sorteo, la ONCE ha querido "poner en valor la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores".

El cupón diario del 16 de octubre está dedicado al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el que se pretende "poner en valor el trabajo y compromiso" de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la red de ONGs que luchan por la inclusión de personas que sufren pobreza y exclusión social.

