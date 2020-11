El Cuponazo de la ONCE reparte 1,15 millones de euros entre seis provincias andaluzas

El Cuponazo De La Once Reparte 250.000 Euros Entre 10 Vecinos De Coria (Más De 1,1 Millones Entre Seis Provincias Andaluzas) - ONCE

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo la ONCE de este viernes ha volcado gran parte de su fortuna en Andalucía con 1,15 millones de euros en premios entre seis provincias de la comunidad autónoma.

En Valverde del Camino (Huelva) la misma vendedora de la ONCE que el 11 de octubre repartió más de dos millones de euros entre 28 vecinos de la localidad onubense con el sorteo de fin de semana del Sueldazo de la ONCE, Coronada Ramírez, ha vuelto a dar la suerte a sus vecinos, en esta ocasión con 9 cupones premiados con 25.000 euros y otro de la categoría XXL dotado con 40.000 euros que suman un total de 265.000 euros.

Coronada, que es vendedora de la ONCE desde hace tres años, no daba crédito cuando supo que había vuelto a dar un premio mayor en Valverde.

"Tengo al pueblo totalmente revolucionado porque han sido en tres semanas dos veces y también muy repartido y está todo el mundo revolucionadito, es una alegría inmensa, no tengo palabras".

En cero terminó el premio que dio en octubre y en cero ha terminado el Cuponazo de este viernes.

"Tenía una intuición, sobre todo porque la gente me decía, "lo vas a volver a dar". Yo es que soy muy alegre vendiendo -explica feliz-.

Expreso mucho y la gente me compra por cercanía y me decía que lo iba a volver a dar, pero anoche cuando me empezaron a llamar los clientes no me lo podía creer, ¡Ay Dios mío!, ¡Si está todo fatal! ¡Menos las alegrías que damos nosotros! No sé ya ni qué decir".

En la localidad de Arjona (Jaén), Diego Orozco, vendedor de la ONCE desde 1996, vendió diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno de forma ambulante por Arjona. Cubre la ruta de venta que incluye también Escañuela donde al menos vendió un cupón premiado, pero en su mayoría la fortuna recayó en Arjona.

Esta es la cuarta vez que Orozco da "un premio gordo" en su pueblo.

El vendedor, que se declara un hombre con suerte, recuerda con precisión fechas, números premiados y cantidades repartidas.

El primero fue el 27 de octubre de 1998, con el número 41976, y repartió 50 millones de las antiguas pesetas; el segundo el 4 de enero de 2008, con el 63515, y repartió 350.000 euros; el tercero el 10 de febrero de 2012, con el número 93273, y dio 580.000 euros; y el cuarto ayer.

En la segunda ocasión que dio premio fue también afortunado con un cupón a medias que compartía con un amigo. "Esto es un alegrón para el pueblo", ha manifestado.

"Estas cosas son buenas y más en los tiempos que nos está tocando vivir, sube un poco la moral a los clientes y a los vencedores, porque la calle está tristona, y algo se nota siempre", ha proseguido explicando.

En Coria del Río (Sevilla), José Antonio Gahete, vendedor de la ONCE desde hace once meses -en diciembre hará un año-, vendió también otros diez cupones premiados con 25.000 euros cada entre la avenida Primero de Mayo, el embarcadero del río y las puertas de un supermercado de la localidad.

"En los tres sitios he dejado premio", ha manifestado esta mañana. "Más nervioso que la mar", ha apuntado sobre su estado de ánimo.

Gahete tenía la esperanza de dar un premio grande a sus vecinos "antes de que acabara este año horrible".

Y así ha sido. "Estaba deseando que cayera aquí que hace mucha falta con todo lo que está pasando y me alegro mucho por la gente y la ayuda que va a dar porque ha estado muy repartido, y además anima el ambiente porque está todo muy mal -reconoce-. La cosa está muy mal y ha venido muy bien".

En San Fernando (Cádiz), Mari Carmen Ramírez, vendió siete cupones premiados con 25.000 euros cada uno y uno XXL agraciado con 40.000 euros y repartió así 215.000 euros en la ciudad gaditana.

Se han repartido también 125.000 euros con otros cinco cupones premiados con 25.000 euros y en La Línea de la Concepción (Cádiz) y Córdoba se han vendido sendos cupones premiados con 25.000 euros a las cinco cifras, en esta ocasión a través del TPV por el que el cliente elige el número que juega.

En total han sido 1.155.000 euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. El resto de premios de este sorteo tan repartido en toda España se han distribuido entre Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Murcia.

TRES EUROS, NUEVE MILLONES DE EUROS

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie.

Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL.

El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Para este viernes, 13 de noviembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 45 millones de euros.

El sorteo del 11/11 de la ONCE, que se celebrará el 11 de noviembre, ofrece un premio de once millones de euros y once premios de un millón de euros.

