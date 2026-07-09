El curso 'Derecho para escritores' de la UPO advierte del riesgo de publicar sin cumplir las normas tributarias

La abogada en propiedad intelectual, Cristina Durán y el abogado en Derecho Tributario y Financiero, Daniel Cuervo, dirigen el curso 'Derecho para escritores' en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido la primera edición del curso 'Derecho para escritores', como parte de la programación de sus cursos de verano en su sede de Carmona-Rectora Rosario Valpuesta. Una cita que ha abordado las nociones legales para interesados y profesionales del mundo editorial, puesto que "existe mucho desconocimiento" en esta área jurídica que provoca que "en ocasiones, los escritores se abrumen con los trámites legales o tributarios".

Así lo ha manifestado la abogada especializada en propiedad intelectual, Cristina Durán, quien dirige el curso junto al abogado en Derecho Tributario y Financiero, Daniel Cuervo. Concretamente, Durán ha explicado que el enfoque del curso "está pensado para dar una formación jurídica" que incluya las áreas del derecho de autor y los derechos fiscales, donde ha percibido que los escritores tienen "una llamativa deficiencia en el conocimiento de sus derechos".

De hecho, el abogado ha afirmado que suelen enfrentarse a problemas jurídicos "con proyectos literarios como trilogías, ya que al tratarse de una historia dividida, el escritor se abruma al tratar de gestionar el tema jurídico" y como resultado, "ese proyecto no se termina o se prolonga en el tiempo". Al hilo, también ha asegurado que existe "frustración sobre cómo funciona el mundo editorial", debido a que lo que "para algunos autores puede ser un incumplimiento, en ocasiones es tal y como está configurada la industria".

"La cuestión está en que si un escritor trabaja con una editorial tradicional y le presentan un contrato, sepa por dónde tiene que centrarlo", ha reivindicado Cristina Durán. No obstante, también ha recomendado "acudir a los expertos antes de firmar nada y asesorarte", aparte de ver este asunto "como una inversión y no como un gasto" ya que puede ser una oportunidad "para negociar las condiciones". "Muchas veces los escritores noveles tienen miedo a establecer sus propias condiciones", ha explicado Durán, quien ha pedido "evaluar las actuaciones que propone la editorial".

En el ámbito de la autopublicación, Cuervo ha recordado que esta modalidad de edición "implica la necesidad de darse de alta y reconocer que tienes un negocio como si se tratase de otra actividad profesional", por lo que ha admitido que "muchos escritores ya empiezan comiendo ese fallo". Unos errores que también se trasladan a la parte tributaria, puesto que "muchas personas no saben cómo iniciar el trámite con Hacienda y las obligaciones que tiene con ella".

En este sentido, el curso pretende "solventar las dudas y problemas que se planteen" en un panorama actual en el que "predominan las pequeñas editoriales y se está publicando más", aunque "apreciamos un descontento por parte de los escritores al no saber interpretar las cláusulas legales de los contratos", ha afirmado la abogada. Una idea en la que ha coincidido Cuervo, ya que "es frecuente que una persona empiece a desarrollar una historia y se encuentre con este tipo de problemáticas que no sabe gestionar".

Es por ello que el contenido está destinado a "solucionar esos conflictos y dudas que puedan surgir" para evitar "gastar tiempo y recursos" en posibles litigios posteriores. "El escritor tiene unos derechos y en muchos casos va a llevar la razón, pero puede que no le compense esa inversión", ha señalado Durán. Según la abogada, España "tiene una de las mejores leyes a nivel europeo que protege los derechos de los autores y artistas", a pesar de que "no existe gran conocimiento de esos derechos".

De esta forma, ambos expertos han unido dos ramas jurídicas para que, primero "los escritores conozcan el contenido de la propiedad intelectual y los derechos que tienen como creadores", para después, "abordar las obligaciones que adquieren a nivel tributario" y que el creador "tenga siempre el control en todo momento de la fase en la que se encuentra, cómo se está haciendo y los riesgos a los que se expone", ha añadido Daniel Cuervo.

Para concluir, los directores del curso han insistido en que "no hay de necesidad de convertirse en experto en Derecho para tener la mínima referencia" en el ámbito de la publicación literaria, así que los escritores tienen que "empezar a saber identificar qué riesgos hay, qué problemática puede haber y cómo empezar a hacerlo bien". En síntesis, se trata de "una inversión de tiempo muy corta con este curso y con el que a lo mejor evitan un problema de varios años en el futuro", ha ultimado Cuervo.