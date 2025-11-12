Daniel Téllez, fundador de Legado Andaluz, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del pódcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en la innovación y el emprendimiento sostenible a través del caso de Daniel Téllez, fundador de Legado Andaluz, un proyecto familiar en torno al aceite de oliva de calidad.

Legado Andaluz, del joven agricultor de la pedanía jerezana de Torrecera Daniel Téllez, fue uno de los cinco proyectos premiados en 2024 por el programa 'Tierra de Oportunidades' de CaixaBank, enfocada en el impulso a la creación de empleo y el emprendimiento en zonas rurales.

En este proyecto sonoro de alrededor de 15 minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del pódcast está dedicada a la entrevista con Daniel Téllez, quien comparte cómo nació Legado Andaluz. Su testimonio ilustra la unión entre el conocimiento y la innovación aplicada a un sector de tradición milenaria.

El episodio concluye con una cita motivadora de Anita Roddick, fundadora de The Body Shop, que invita a ser diferentes en aquello que emprendamos: "Hagas lo que hagas, sé diferente. Ese fue el consejo que me dio mi madre, y no se me ocurre uno mejor para un emprendedor. Si eres diferente, destacarás".

En la sección de noticias de este episodio destacamos el número de startups deep tech --innovaciones basadas en avances científicos o de ingeniería que son altamente disruptivas y requieren una inversión significativa en investigación y desarrollo--, que han aumentado en Cataluña un 10% hasta situarse en las 374.

Además, nos hacemos eco de la apuesta de Andalucía por la colaboración público-privada como la mejor herramienta para el impulso del emprendimiento innovador y disruptivo. La comunidad andaluza cuenta con una herramienta para lograr el fomento del emprendimiento innovador. Se trata de la red de 260 centros andaluces de emprendimiento, la más extensa del país donde expertos y empresas potencian la actividad emprendedora y asesoran sobre la puesta en marcha de startups.

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.