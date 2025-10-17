David Bustamante actúa este viernes en el Gran Teatro de Córdoba con las últimas entradas aún disponibles

Archivo - David Bustamante en una imagen de archivo. - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Bustamante ofrece un concierto este viernes en el Gran Teatro de Córdoba, con las últimas entradas aún a la venta, dentro de la gira de su último disco 'Inédito', un proyecto cuyas canciones están firmadas por el cantante y reparte de forma novedosa en su trabajo su papel como autor e intérprete.

Así lo ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota en la que ha detallado que las últimas entradas para el concierto de Bustamante, con más de dos décadas de carrera, están disponibles en la web del IMAE así como en taquilla.

La agenda cultural del IMAE para este fin de semana, junto al mencionado concierto, ofrece una diversa propuesta de espectáculos y conciertos dirigida a todos los públicos, que incluye 'La noche es comedia', con Macarena Gómez y Nacho Guerreros, y la obra de teatro 'Viejos tiempos', de Harold Pinter.

El Teatro de la Axerquía acoge también este viernes el show 'La noche es comedia', presentado por la cordobesa Macarena Gómez y el actor Nacho Guerreros, y que tendrá sobre el escenario a los monologuistas Xavier Deltell, Jorge García 'El Perrichi', José Campoy y Tomás García.

La tercera cita del fin de semana será este sábado, en el Gran Teatro, con la obra de teatro 'Viejos tiempos', de Harold Pinter y dirigida por Beatriz Argüello. Esta es una de las obras cumbre de la dramaturgia de Pinter, un ejemplo de cómo la imaginación y el recuerdo pueden afectar a nuestra visión del pasado y a la forma de vivir el presente. El reparto está conformado por los actores Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.