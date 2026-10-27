La decana de Ciencias Económicas de Loyola, nuevo miembro del Consejo Asesor Europeo de AACSB International

Pilar Castro, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Loyola. - LOYOLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pilar Castro González, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola, ha sido nombrada miembro del Consejo Asesor Europeo (European Advisory Council) de AACSB International. El European Advisory Council tiene como misión asesorar al Consejo de Administración y al equipo de AACSB sobre los principales asuntos y desafíos relacionados con la educación en el ámbito de la empresa y los negocios, así como contribuir a establecer las prioridades de la organización y orientar sus actividades y su relación con las instituciones académicas en el contexto europeo.

La incorporación de Pilar Castro a este órgano supone "un nuevo avance en la proyección internacional de la Universidad Loyola y de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales", que cuenta con la acreditación internacional AACSB, ha destacado la Loyola en una nota. Este reconocimiento sitúa a la Facultad dentro de una comunidad internacional comprometida con la mejora continua de la enseñanza, la investigación, la innovación y el impacto social de la educación empresarial.

Para la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, "formar parte del European Advisory Council de AACSB supone una oportunidad para participar activamente en la conversación internacional sobre el presente y el futuro de la educación empresarial. Es también una responsabilidad, porque permite aportar nuestra experiencia y nuestra visión sobre cuestiones fundamentales como la innovación educativa, la internacionalización, el impacto social o la formación de líderes capaces de responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo".

Castro ha añadido que con este nombramiento "se refuerza la presencia en una red internacional de instituciones de referencia y nos permite trasladar al ámbito europeo nuestra manera de entender la educación empresarial: una formación académicamente rigurosa, internacional y conectada con la realidad de las organizaciones, pero también comprometida con la ética, la sostenibilidad y el servicio a la sociedad".

El European Advisory Council está integrado por responsables académicos de universidades y escuelas de negocios europeas, además de representantes del ámbito empresarial. Su función es contribuir a identificar tendencias, necesidades y desafíos de las instituciones dedicadas a la formación en negocios y facilitar a AACSB una perspectiva directamente vinculada con la realidad europea.

La presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en este órgano permitirá a la Universidad Loyola participar de manera directa en este espacio internacional de reflexión e intercambio, así como reforzar sus vínculos con instituciones académicas y organizaciones de distintos países.

El nombramiento se produce, además, tras la obtención en 2025 por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la acreditación AACSB, un reconocimiento internacional que certifica el cumplimiento de exigentes estándares de calidad en ámbitos como la estrategia, la docencia, la investigación, la innovación y el aprendizaje de los estudiantes. De este modo, la Universidad Loyola forma parte del reducido grupo de nueve instituciones españolas que cuentan con la acreditación AACSB.

La participación de Pilar Castro en el European Advisory Council refuerza así el compromiso de la Universidad Loyola con una formación empresarial de dimensión internacional y con su participación activa en las redes y organizaciones que están contribuyendo a definir el futuro de la educación superior en este ámbito.