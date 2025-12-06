Una decena de niños encienden la Navidad de Güéjar Sierra (Granada)

Luces de navidad en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La Navidad en Güéjar Sierra (Granada) tiene este año más magia que nunca. Así, la inauguración del alumbrado navideño a cargo del alumnado de primero de Primaria del CEIP La Vereda, acompañado del equipo de Gobierno y personajes de la película de Disney 'Toy Story', ha supuesto este fin de semana el pistoletazo de salida a un calendario de actividades que rozan la treintena.

El alcalde, Jose Robles, ha explicado que tras el éxito del encendido del alumbrado de las Fiestas Patronales a cargo de un vecino elegido por sorteo, "se ha querido seguir cediendo este protagonismo, en este caso a los más pequeños, ya que son ellos los que viven la Navidad con mayor intensidad".

La programación navideña de Güéjar Sierra combina propuestas familiares que son ya un clásico para los güejareños, como la presentación del Calendario con imágenes ganadoras y finalistas del Raid Fotográfico del municipio y las actividades que ayudan a conciliar de la Biblioteca Municipal, con otras que también atraen al visitante.

Así, han señalado desde el Consistorio en un comunicado que es el caso del Mercado de Artesanía (6, 7 y 27 de diciembre y 3 de enero) que incluye una jornada ecojuegos; el Belén Viviente (20 de diciembre) a cargo de los vecinos del pueblo; la Zambomba Flamenca (22 de diciembre) que, gracias a Diputación, traerá a la Plaza Mayor a la compañía Garrotín; las Campanadas de Fin de Año (31 de diciembre) y la Cabalgata de Reyes (5 de enero).

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Sonia Fernández, ha añadido que "entre las novedades de este año, se recupera la cena en el Hogar del Pensionista de la iniciativa 'Nadie solo en Nochebuena' para evitar que nadie pase ese día en soledad y tenemos un Evento Gaming pensado para los más jóvenes el sábado 20 de diciembre".

Por otro lado, del 15 de diciembre al 7 de enero, desde el área de Turismo se ha vuelto a lanzar el Concurso de Escaparates y Motivos Navideños para potenciar el comercio tradicional y ambientar las calles del pueblo.