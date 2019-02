La declaración como investigado del alcalde de Linares (Jaén) se pospone por decisión judicial

Publicado 07/02/2019 18:43:00 CET

LINARES (JAÉN), 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Juzgado mixto número 2 de Linares (Jaén) ha optado por posponer la declaración como investigado del que fuera secretario general del PSOE y actual alcalde de este municipio, Juan Fernández. Lo ha hecho después de tomar declaración a todos los testigos y al otro investigado en la causa, el que fuera secretario de Organización del PSOE linarense, Juan Sánchez.

Desde las 10,30 horas y hasta las 14,30 horas la juez ha ido tomando declaración a testigos por la querella interpuesta por el PSOE contra Juan Fernández y Juan Sánchez por la supuesta sustracción de más de 100.000 euros procedentes de las cuentas de esta formación.

Llegadas las 14,30 horas, y quedando sólo Juan Fernández por declarar, la juez ha optado por interrumpir los interrogatorios y posponer su declaración al próximo 14 de febrero, a las 11,30 horas.

"Al final no ha podido ser", ha dicho Fernández a la salida del juzgado. En declaraciones a los periodistas, ha vuelto a señalar al actual secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, como la persona que "ha liado todo esto".

Fernández ha incidido en que su comparecencia en el juzgado es como exsecretario general del PSOE de Linares pero no como alcalde. "No vengo como alcalde, vengo como exsecretario general del PSOE de Linares", ha dicho Fernández, y ha añadido que "del dinero que se habla es del PSOE no es el de los linarenses" porque "este alcalde lleva 28 años en ese Ayuntamiento, he gestionado millones de euros y nadie puede decir que me he llevado un céntimo".

Dicho esto ha dedicado calificativos como "desalmado" y "perturbado" a Daniel Campos, del que ha afirmado que tiene "la cara más dura que el cemento" porque "miente por todos lados".

En esta línea se ha pronunciado también el otro investigado, Juan Sánchez, que ha tachado a Campos de "inmoral" y "sinvergüenza", al tiempo que le ha acusado de pretender someterle a "un chantaje" por "llamar a amigos míos" para ofrecerle que "firme un papel reconociendo el dinero y que era como consecuencia de que Juan me obligada" con el objetivo de que "pague un mes y la deuda queda saldada".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares y candidato del PSOE a la Alcaldía de Linares, Daniel Campos, ha señalado que su comparecencia en el juzgado ha sido para ratificar la querella. "Nos gustaría que a la mayor brevedad posible se conociese la verdad y desde el partido recibiésemos la indemnización que nos corresponde por el daño sufrido", ha dicho Campos.

Ha insistido en que "se inicia un proceso en el que se va a dilucidar la verdad, qué ha pasado con esos fondos" porque "buscamos en la sede judicial, donde debe encontrarse, la justicia".

Ha añadido que "no es normal que un partido denuncie, se querelle contra el alcalde de su propio partido; inicie un proceso de expulsión con un expediente disciplinario, que tuvo además una consecuencia inmediata que fue la expulsión de Juan Fernández y Juan Sánchez".

ANTECEDENTES

Juan Fernández estaba citado a declarar por la presunta sustracción de 100.000 euros al PSOE, formación de la que fue expulsado en agosto de 2018, aunque se mantiene en la Alcaldía con el apoyo del resto de fuerzas políticas con representación en el Consistorio linarense.

La citación del juzgado ha llegado después de que se haya admitido a trámite la querella presentada por el PSOE contra los ya exmilitantes Juan Fernández y Juan Sánchez e incoar el correspondiente procedimiento de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y estafa.

Según recogía la citada resolución judicial, "en los hechos consignados en la querella resultan indicios suficientes para incoar un procedimiento, admitiendo la querella, y practicar las diligencias de investigación solicitadas".

Los hechos denunciados apuntan a que presuntamente Fernández y Sánchez habrían sustraído fondos públicos destinados al PSOE "en beneficio propio", ascendiendo el importe a 100.300 euros para Fernández y 13.200 euros para Sánchez.

La denuncia socialista se sustenta en la auditoría de las cuentas realizada por una empresa externa tras la elección de la nueva Ejecutiva Municipal del PSOE en noviembre de 2017. La empresa auditora analizó las cuentas de la agrupación y emitió un doble informe en el que se ponía de manifiesto "una operativa presuntamente criminal de cada querellado".

En el caso de Juan Fernández, se constataba, tal y como sostiene el PSOE, que "desde enero de 2013, y durante cinco años, se había retribuido a sí mismo mensualmente 1.700 euros provenientes de cuentas bancarias que se nutrían de las asignaciones que el Ayuntamiento de Linares destinaba al grupo municipal socialista. Ese cobro mensual se repitió durante 59 ocasiones, "lo que podría haber reportado a Fernández la cifra de 100.300 euros".

Sobre Juan Sánchez, entonces secretario de Organización, la mecánica consistió en "detraer, mensualmente, la cantidad de 600 euros, que se quedaba para sí mismo, por lo que la suma total apropiada ascendería a 13.200 euros".

La denuncia incidía en que "no existe acuerdo alguno, de ningún tipo, adoptado ni por la Comisión Ejecutiva Local del PSOE ni por la Asamblea del PSOE de Linares, ni por ningún otro órgano del PSOE, local, provincial, autonómico ni nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con cantidad económica alguna".

Juan Fernández ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección con una agrupación de electores que concurrirá en las municipales del 26 de mayo con el nombre de 'Linares Primero'.