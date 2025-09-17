Declarado un incendio forestal en el paraje La Colina de Córdoba

Incendio forestal en el paraje La Colina en el término de Córdoba. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este miércoles un incendio forestal en el paraje La Colina, en el término de la capital cordobesa.

Según han informado desde el Plan Infoca, el fuego está activo desde las 16,30 horas y las llamas afectan a una zona de dehesa o terreno agrícola abandonado, cerca del arroyo Mortero, pendientes de la evolución en próximas horas.

En el lugar trabajan tres medios aéreos, así como tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y un vehículo autobomba.