Declarado un incendio forestal en el paraje Villalobillos de Almodóvar del Río (Córdoba)

Incendio declarado en Almodóvar del Río (Córdoba) a 20 de junio. - PLAN INFOCA

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha declarado a las 13,20 horas de este sábado un nuevo incendio forestal en el paraje Villalobillos, en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba), donde ha movilizado medios aéreos y terrestres para actuar sobre las llamas.

Según ha informado el dispositivo a través de la red social 'X', el operativo desplazado a la zona está integrado por dos helicópteros semipesados y un pesado; dos medios de carga en tierra y uno de coordinación; cinco grupos de bomberos forestales; cuatro técnicos de operaciones; un agente medioambiental; dos autobombas y dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales de Andalucía (Brica).

Este incendio es el único activo en la provincia cordobesa, mientras que otro controlado en Mojácar (Almería) y uno más en La Carolina (Jaén), son los tres forestales en activo durante este sábado, 20 de junio.