Declarado un incendio en una planta de reciclaje privada en Alhendín (Granada)

Incendio en una nave de reciclaje privada en Alhendín (Granada). - EUROPA PRESS

ALHENDÍN (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado a primera hora de la tarde de este lunes en una planta de reciclaje privada de residuos de la construcción situada en Alhendín (Granada), según han confirmado a Europa Press fuentes del dispositivo de extinción.

El incendio se ha originado antes de las cuatro de la tarde por causas que no han trascendido provocando una gran columna de humo visible desde distintos puntos del área metropolitana.

En las labores de extinción participan efectivos del Cuerpo de Bomberos de Granada y de la Diputación, que ha enviado a la zona un camión nodriza con capacidad para más de 14.000 litros a fin de ayudar a controlar las llamas.

Desde el dispositivo explican que el fuego está perimetrado y no se espera que se extienda más allá de la planta, desde donde surge una gran columna de humo negro debido a la presencia de plásticos y goma entre los materiales que han salido ardiendo mezclados con los desechos de la construcción.

La empresa se dedica a la clasificación, tratamiento y transformación de residuos o deshechos de la construcción para generar nuevas materias primas.