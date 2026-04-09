Decretan prisión provisional para el hombre que atacó con un hacha a tres vecinos de Montefrío (Granada)

Archivo - Efectivos de la Guardia Civil. Archivo. - ALMERÍA - Archivo

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Loja, que se encuentra en funciones de guardia, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por atacar con un hacha a tres personas, dos mujeres y un hombre, en el municipio de Montefrío (Granada).

El detenido, de 45 años, está investigado por la presunta comisión de tres delitos de tentativa de homicidio y de otros delitos de daños a vehículos y propiedades particulares, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El presunto agresor ha prestado declaración y el caso será remitido a la plaza número 2, que será la encargada de continuar la instrucción y donde se acabarán por determinar los delitos que se le imputen.

Mientras que el hombre que fue agredido ha sido ya dado de alta, las dos mujeres siguen en cuidados intensivos en estado muy grave.

El detenido pasó este jueves a disposición judicial desde su detención el pasado lunes por parte de la Guardia Civil, que mantiene un dispositivo especial de seguridad en la localidad para evitar incidentes y garantizar la convivencia, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La agresión se produjo cerca de las once de la mañana en la calle Fuente y Prado. Las víctimas iban caminando y el agresor atacó con el hacha al hombre primero y posteriormente a las dos mujeres, que quedaron heridas de gravedad tras recibir los hachazos, teniendo que ser una de ellas evacuada en helicóptero.

El presunto agresor fue localizado y detenido sobre las doce del mediodía en un paraje rural cercano a la localidad.

La Comunidad Islámica de Montefrío ha condenado los hechos y ha llamado a la calma, así como a reforzar "los lazos de convivencia, especialmente en momentos difíciles como este".

En un comunicado, el colectivo ha sostenido que se trata de "hechos aislados" que no representan los valores de esta comunidad ni de la sociedad de Montefrío, "caracterizada por su historia de respeto y convivencia".

Junto a ello han manifestado su "solidaridad y cercanía con las personas heridas, así como con sus familias", deseando "una pronta y completa recuperación".