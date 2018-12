La defensa de la acusada de asesinar a su pareja en Córdoba dice que no tuvo intención de hacerlo

Publicado 10/12/2018 17:48:47 CET

CÓRDOBA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la mujer de unos 50 años acusada de un delito de asesinato con la agravante de parentesco, supuestamente cometido sobre su pareja en una casa de la Plaza de la Fuenseca de Córdoba en octubre de 2016, aunque su cadáver no se localizó hasta febrero de 2017 tras ocultarlo bajo unos escombros en la vivienda, ha manifestado que ella no tuvo intención de darle muerte, después de asegurar que "no está acreditado" que lo matara.

Así lo ha expuesto el letrado en sus alegaciones iniciales en el juicio con jurado que ha comenzado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que se retoma este martes con la declaración de la acusada. El abogado ha advertido si acaso de una situación "excepcional" que le llevó a defenderse ante "problemas" con las drogas y ha mantenido su petición de absolución.

Por su parte, el fiscal del caso ha aseverado que, según los datos y pruebas de la investigación, el varón murió por "una agresión" de la procesada, que se produjo "en el ámbito de relación sentimental", a lo que ha añadido que hay "elementos suficientes" para corroborar que la acusada es "la autora de los hechos", subrayando que dio muerte "de forma voluntaria" a su pareja.

Mientras tanto, la acusación, que ha pedido una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato y dos años de cárcel por un delito contra la integridad moral, ha defendido que en el juicio se va a "intentar demostrar la culpabilidad" de la procesada.

En concreto, la Fiscalía ha solicitado 21 años de prisión para la mujer, que mantenía una relación de pareja con el fallecido desde aproximadamente el año 2013 y en el año 2016 convivían en un inmueble cedido por un amigo de la víctima, según recoge la calificación inicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, en dicho escrito se relata que los hechos ocurrieron en fecha no concreta entre los días 7 y 18 de octubre de 2016, cuando la procesada, por causas que se desconocen, mantuvo un enfrentamiento con su pareja.

Tras ello, se acostó en la cama que ambos compartían y aprovechando que estaba dormido, "con la voluntad de darle muerte", cogió un cuchillo de 19 centímetros de hoja, con el que asestó varias puñaladas en el abdomen y el tórax, "de manera sorpresiva e impidiendo que reaccionara" la víctima causándole seis heridas punzantes, que le provocaron la muerte.

BAJO UNOS ESCOMBROS

Posteriormente, la acusada envolvió el cuerpo en un edredón, lo bajó hasta la planta inferior, lo abandonó en una habitación con el techo derrumbado y ocultó el cadáver "bajo unos escombros que arrojó para cubrirlo", según el fiscal.

El día 3 de febrero de 2017, cuatro meses después, el cadáver, "en avanzado estado de descomposición dado el tiempo transcurrido", fue descubierto por una dotación policial que investigaba el paradero de este hombre desde que su madre denunció su desaparición el 28 de enero de 2017.

Cabe señalar que en el momento del fallecimiento, el varón tenía madre y tres hijos menores de edad, fruto de una relación anterior de pareja.