La defensa del acusado de matar a un hombre en Castilléjar (Granada) alega legítima defensa

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La defensa del hombre de 63 años acusado de matar a otro varón en Castilléjar (Granada) en julio de 2021 afirma que lo hizo en legítima defensa, después de que presuntamente la víctima le amenazara de muerte por un conflicto con una motosierra robada y se presentara en su casa.

Este lunes ha arrancado en la Audiencia de Granada el juicio con jurado popular contra esta persona que se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de cárcel por un presunto delito de asesinato con alevosía.

Tras un intento infructuoso de las partes para alcanzar un acuerdo, la sesión ha comenzando con la constitución del jurado y la lectura de los escritos de acusación y defensa.

Esta última mantiene que el acusado "no es un asesino" sino que disparó porque temía por su vida y la de su hijo, y bajo el convencimiento en ese momento de la que víctima, de 46 años, iba armado aunque finalmente no fue así.

Los hechos se remontan al 23 de julio de 2021, sobre las 20,00 horas, cuando la víctima se dirigió a la casa cueva del acusado en Castilléjar tras haber tenido un conflicto con él y con su hijo unos días antes a cuenta de la venta de una motosierra.

Se produjo una discusión en la puerta del domicilio y comenzó un forcejeo, momento en el que el acusado disparó, según se detalla en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

La defensa, ejercida por el letrado Rafael López Guarnido, sostiene que el conflicto se produjo a raíz de que el acusado se percatara de que la motosierra que le había ofrecido la víctima había sido robada y avisara de ello a su legítimo propietario.

A partir de ahí se habrían producido una serie de amenazas de muerte por parte de la víctima que, según esta parte, se habrían repetido momentos antes del crimen, mientras se dirigía al domicilio de su cliente, al que intentó acceder.

La defensa sitúa "en esos momentos de tensión" y en un contexto de "miedo" por su vida el disparo que acabó con la vida del otro hombre. Seguidamente, el agresor confesó por teléfono a la Guardia Civil lo que había hecho.

La defensa califica los hechos de homicidio con la atenuante de legítima defensa y confesión, y solicita una pena de cuatro años de cárcel.

La acusación particular, ejercida por los familiares de la víctima, mantiene en cambio que el asesinato "fue premeditado" y la escena del crimen "estaba preparada para cometerlo", por lo que solicita 25 años de cárcel.

Dado que el autor ha confesado el crimen, el papel de los miembros del jurado --cinco mujeres y cuatro hombres-- será determinar las circunstancias en que se produjo. El juicio está previsto que continúe este martes con la declaración del acusado y varios testigos, entre ellos su hijo, que estaba en la vivienda junto a su padre cuando ocurrieron los hechos.