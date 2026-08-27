Defensa adjudica por 278,5 millones obras de infraestructuras logísticas y de sistemas de armas de la BLET en Córdoba

Zona del Polígono de la Rinconada de Córdoba donde se levantará la futura Base Logisitca del Ejército de Tierra 'General de Ejército Javier Varela'. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa ha adjudicado por 278,5 millones de euros, impuestos incluidos, el lote 1 de las obras de construcción, en el Polígono de la Rinconada de Córdoba, de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) 'General de Ejército Javier Varela'.

Según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultada por Europa Press, la adjudicataria, con una baja del 12,95% respecto al presupuesto de licitación, ha sido la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Dragados S.A., Heliopol S.A.U. y Magtel Operaciones S.L.U., que dispondrá de 36 meses para la ejecución de las obras.

En concreto, el lote 1 se refiere a trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil y trabajos de construcción de edificios e instalaciones militares para, en este caso, infraestructuras con función logística y de mantenimiento de sistemas de armas.

En cuanto al lote 2 de las obras de construcción de la BLET, referido a infraestructuras con función administrativa y de servicios, que se licitó con el lote 1 y para la que se ha previsto una inversión de casi 62 millones de euros, sin impuestos, con un plazo de ejecución de 19 meses, está pendiente de decisión su adjudicación.

El objeto de estas intervenciones es la construcción de la primera fase de la nueva BLET 'General de Ejército Javier Varela', lo que conlleva las obras necesarias para la ejecución de todos los edificios que conforman la nueva base logística, así como la urbanización e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, con un presupuesto base de licitación de 394,8 millones de euros.