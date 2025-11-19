Defensa organiza en Jaén las primeras jornadas sobre uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar

Archivo - Detalle del atril y la pantalla en un acto sobre el Cetedex. - IÑAKI GÓMEZ/MDE - Archivo

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén acogerá estos jueves y viernes la 'I Jornada de inteligencia artificial responsable en el ámbito militar', una cita que tiene como objetivo promover un uso ético, transparente y seguro de la IA en este sector y servir de punto de encuentro para sus principales actores.

El encuentro, que se celebrará en la Institución Ferial (Ifeja), están organizadas por la Secretaría de Estado de Defensa, a través del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cestic), la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid) y la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe).

Busca promover un diálogo abierto y multidisciplinar que permita abordar los retos y oportunidades que plantea la incorporación de la IA en escenarios militares, garantizando siempre un marco ético, responsable y alineado con los principios de la seguridad nacional e internacional, en línea con los compromisos internacionales del proceso Reaim ('Responsible AI in the Military Domain'), según ha informado este miércoles el Ministerio.

De este modo, representantes de Defensa, empresas líderes del sector tecnológico y universidades españolas, principales implicados en el desarrollo, la aplicación y la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa, compartirán una visión integral sobre aspectos como retos, colaboraciones, investigación y casos prácticos.

Las jornadas servirán también como encuentro preparatorio para 'III Cumbre Internacional sobre el Uso Responsable de la IA en el Ámbito Militar', que se celebrará próximamente en España.

En el marco de este evento, se han programado sesiones plenarias y mesas redondas organizadas en torno a tres ejes temáticos: una mesa institucional, con representantes de OTAN, UE y Países Bajos; tres mesas organizadas por la industria y dos mesas organizadas por Isdefe, con presencia de catedráticos e investigadores de diversas universidades españolas.

Con estas jornadas, "el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la innovación responsable, la colaboración público-privada y la formación avanzada en tecnologías emergentes". Además, "refuerza la apuesta estratégica y tecnológica" con Jaén, donde promueve el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex).

Para facilitar el registro a todas las personas interesadas en estas jornadas, se ha publicado una página web del evento para la inscripción de los asistentes: https://isdefe.eventscase.com/ES/jornadaiaresponsable2025jae...