El Defensor avisa: "Sólo 139 municipios de los muchos en riesgo por incendio" tienen planes de emergencia homologados

Archivo - Efectivos desplegados en el operativo de extinción del incendio declarado en Los Gallardos (Almería), en el puesto de mando avanzado, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz avisa de que "llama la atención que en la relación de municipios con plan de actuación local de emergencia por incendios forestales homologados en Andalucía, publicado en la web de la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA), tan sólo son 139 frente a los numerosos municipios incluidos en la zona de peligro" tanto en el Plan Infoca como en el Plan Anual 2026 por riesgo de incendio. Almería y Cádiz son las provincias con más municipios en esa relación --101 y 27, concretamente--.

Un municipio que aparece en zona de peligro en el Plan Infoca o en el plan anual de prevención "tiene la obligación de elaborar, actualizar y revisar su correspondiente plan local de emergencia por incendios forestales, recuerda el organismo autonómico. Así lo reseña la Oficina del Defensor en una actuación de oficio abierta, consultada por Europa Press a fin de conocer por parte de la Junta de Andalucía cuáles son "las actuaciones realizadas ante la falta de homologación de planes locales de emergencia por incendios forestales por parte de los municipios".

Además, el Defensor quiere "tomar mayor conocimiento de la actual situación" en relación con las medidas preventivas desarrolladas durante el periodo de vigencia del plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2026 y las que está previsto tomar una vez finalice este citado plan.

Ante el "escenario" de una "creciente preocupación" por el incremento de incendios forestales y un riesgo que "ha dejado de limitarse a los meses de julio y agosto", el Defensor sostiene que "debe exigirnos ir más allá de una respuesta correcta y coordinada cuando se produzca" una situación de emergencia por incendios cada vez más "virulentos, quizás por un aumento del propio combustible que supone la vegetación en un año de abundantes lluvias y, posiblemente, por una deficiente o no acertada gestión de trabajos previos de prevención".

En relación al plan anual de prevención de 2026, éste "establece mecanismos de ejecución subsidiaria de la Administración autonómica ante posibles incumplimientos o necesidades de apoyo en el ámbito local o privado en materia de trabajos preventivos". Aunque la "competencia directa sería de la Administración local, la Administración autonómica tiene la función de velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que deben aplicar tanto las administraciones públicas como las particulares".

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comparecerá a petición propia en el Parlamento andaluz --en el primer pleno ordinario-- para informar sobre el balance de los incendios forestales registrados en la comunidad durante el verano, especialmente graves el de Los Gallardos, en Almería, con catorce víctimas mortales, y el de Niebla, con 33.000 hectáreas calcinadas.