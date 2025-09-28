El Defensor de la Infancia convoca el XVIII Premio de Dibujo y Vídeo 'Así veo mis derechos' para Primaria y Secundaria

XVIII Premio de Dibujo y Vídeo 'Así veo mis derechos' - DEFENSORÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha puesto en marcha la XVIII edición del Premio de Dibujo y Víedo 'Así veo mis derechos', en el que invita a participar, desde este lunes, día 28 de septiembre, hasta el 13 de noviembre, a los más de 3.500 centros educativos de la comunidad autónoma, de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial, públicos y privados.

El certamen, según ha informado en una nota la Defensoría de la Infancia, tiene un doble objetivo. Primero, promover el conocimiento sobre los derechos entre este sector de población y, en segundo lugar, hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

De este modo, el Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección.

Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etcétera.

El concurso presenta dos modalidades. La primera dirigida al alumnado que cursen Educación Primaria, quienes podrán plasmar su visión de uno o varios derechos a través de un dibujo. Como novedad, el premio establece dos categorías, una para los tres primeros cursos de Primaria y otra para los cursos de cuarto a sexto.

La segunda modalidad que se propone tiene como destinatario el alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria, quien, con el mismo propósito, podrá utilizar un vídeo de un minuto de duración. El alumnado de los centros de educación especial podrá optar a cualquiera de las dos modalidades.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la Dirección de los centros, así como con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef, y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía, denominado e-foro.

Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.