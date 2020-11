El Defensor investiga de oficio las medidas de prevención del Covid-19 entre los temporeros de la aceituna

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio interesándose por las medidas propuestas e implementadas para la detección, diagnóstico y control de la Covid-19 en el colectivo de temporeros del sector del olivar que se desplazan a los municipios de Andalucía para la recolección de la aceituna, "prestando especial atención a las personas que se encuentran en expectativa de ser contratados".

Así lo indica el Defensor en su queja dirigida a las diputaciones provinciales, delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y delegaciones territoriales Salud y Familias de las ocho provincias andaluzas, así como a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con más incidencia en la industria olivarera y al Consistorio de Espartinas (Sevilla).

En el texto de la queja, consultado por Europa Press, la Defensoría indica que "la campaña de recogida de la aceituna conlleva el desplazamiento de temporeros a los pueblos y ciudades de nuestra comunidad, principalmente a las provincias de Jaén, Córdoba y Granada, cuya producción representa más del 80% de la recogida en Andalucía" y añade que en la campaña 2020-2021, ante las dificultades para conformar cuadrillas con personal del entorno cercano, igual que años anteriores, se prevé la llegada de temporeros migrantes, "una situación marcada por la incidencia de la Covid-19 y la necesidad de adoptar medidas relacionadas para preservar la salud de la población".

Señala que no todos los temporeros desplazados "consiguen contratos con los empleadores, existiendo una oferta de mano de obra flotante, no toda regularizada, que permanece en los lugares de llegada o bien se traslada a otros municipios del entorno, con la expectativa de ser llamados a las explotaciones" y que es este colectivo el que "más dificultades tiene para conseguir un lugar donde residir durante la temporada de aceituna, optando por distintas soluciones habitacionales que no suelen reunir las condiciones básicas de habitabilidad, dormir algunas noches en los escasos albergues existentes o quedarse en situación de calle", manifiesta.

En este sentido, Maeztu recuerda que la situación de los temporeros en la recogida de la aceituna ya fue investigada por la Defensoría, tramitándose una queja de oficio para conocer la problemática de los extranjeros que se desplazaban a la provincia de Jaén para esta labor, y añade que casi 20 años después el alojamiento de estas personas "sigue preocupando" a la institución, ya que "años tras año las noticias de personas que durante los meses de la recolección viven en situación penosa en estos pueblos es objeto de medios de comunicación y preocupación de las entidades sociales".

El Defensor lamenta que en la campaña actual la presencia del Covid-19 "se hace patente, afectando tanto a cooperativas y almazaras como a explotaciones agrarias, donde los responsables de la recogida de la aceituna "deben evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar los trabajadores" e instan a "seguir las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias en todos los procesos relacionados con la recogida, transporte, almacenamiento de la producción agrícola y resto de los procesos agrarios --clasificación, envasado, aclareo, etcétera--".

La institución apunta que en este contexto "es necesario preservar la salud de los temporeros que se desplazan a los municipios y que se encuentran en expectativa de trabajo, cuestión que incide en la población receptora en el propio núcleo urbano, que no puede ver como una amenaza la llegada de estas personas" y destaca que, en este sentido, "cobra aún más importancia la adopción de medidas orientadas a evitar nuevos contagios y que, de producirse, permitan un seguimiento activo de los afectados y de sus contactos, así como la celeridad en la atención médica que precisen".

Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz indica que incoa esta queja de oficio para soliciTar si existen datos sobre el número de temporeros que se suelen desplazar a los municipios desde otras provincias, con independencia de si son contratados o no, así como los espacios de coordinación entre las administraciones públicas, orientados a la planificación de esta campaña 2020-2021 y principales acuerdos adoptados en este sentido.

ALOJAMIENTOS DE EMERGENCIA PREVISTOS

También quiere conocer los alojamientos de emergencia previstos para aquellos temporeros que, desplazados a los municipios demandantes de mano de obra, no consigan plaza en albergues de temporeros de la localidad, si los hubiera, o en otras alternativas habitacionales para evitar que queden en situación de calle, así como otras posibles soluciones adoptadas al respecto.

Igualmente, la Defensoría se interesa por la coordinación entre las autoridades sanitarias y los responsables municipales para abordar las acciones y estrategias orientadas a detectar y evitar contagios entre los temporeros, ante su movilidad por los distintos municipios en la búsqueda de trabajo, así como los recursos destinados a tal finalidad y los espacios dispuestos para "garantizar" el aislamiento y la cuarentena de quienes no disponen de un lugar adecuado para evitar nuevos contagios y los responsables de su financiación.

Por último, pregunta sobre las principales entidades sin ánimo de lucro que participan en las labores de apoyo a este colectivo, especialmente en cuestiones relaciones con la detección de contagios; los recursos puestos a su disposición, así como si son tenidas en cuenta en los espacios de coordinación; y alternativas de transporte seguro ante restricciones a la movilidad entre localidades que se hayan visto afectados y que se encuentren en campaña.

Finalmente, y en concreto al Ayuntamiento de Espartinas, le solicita información sobre el asentamiento detectado en su término municipal y objeto de la queja 18/7206, en el sentido "de si se mantiene en la actualidad o se erradicó tras las anteriores campañas".