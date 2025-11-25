El Defensor del Pueblo Andaluz condena los asesinatos por violencia de género en lo que va de año

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha condenado, con motivo de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los asesinatos por Violencia de género, "doce en lo que va de año".

Según ha informado el Defensor en un comunicado, la violencia contra las mujeres y las niñas "es, ante todo, una gravísima vulneración de derechos humanos".

En este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "nos recuerda que no se trata de un problema privado, sino de una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales y de una violación directa del derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad de las mujeres".

Por ello, tal y como ha señalado la entidad, "cada mujer asesinada es una vida arrancada, una familia rota, unos hijos e hijas marcados para siempre, y una herida abierta en nuestra democracia". Ante esto, ha señalado que no hay neutralidad posible: "frente a la violencia machista solo cabe la respuesta clara de la ley, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto, reforzando todos los sistemas de prevención, protección, persecución penal y reparación a las víctimas".

Además ha añadido que este año, la campaña de Naciones Unidas ha convocado a 'Unete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas', incidiendo en que el espacio digital reproduce y amplifica las violencias machistas: acoso, amenazas, extorsión, difusión no consentida de imágenes, campañas de odio o silenciamiento de las mujeres en el debate público. Por ello, defender los derechos humanos exige también garantizar que los derechos que protegen a las mujeres fuera de la red se respeten plenamente dentro de ella, ha subrayado.

El Defensor del Pueblo andaluz ha reafirmado su compromiso de vigilar la actuación de los poderes públicos, escuchar a las víctimas y sus familias, y exigir políticas integrales, dotadas de recursos suficientes, que avancen hacia la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. "Defender los derechos de las mujeres es defender el núcleo mismo de los derechos humanos y de la igualdad sobre la que se asienta nuestro Estado social y democrático de derecho", ha añadido.