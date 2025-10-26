El Defensor del Pueblo Andaluz llama a "impulsar" la rehabilitación de la iglesia de la Encarnación de Alhama de Granada

Archivo - El delegado de Cultura de la Junta en Granada, David Rodríguez (2d), en una imagen de archivo de una visita a las cubiertas de la iglesia de la Encarnación - ARZOBISPADO - Archivo

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha ratificado la necesidad de impulsar definitivamente los contenidos del protocolo para la rehabilitación de la iglesia de la Encarnación de Alhama de Granada, cerrada al culto, "desde la responsabilidad de la entidad titular del inmueble", esto es, el Arzobispado, "y bajo la responsabilidad de las autoridades culturales acordes a sus competencias", en referencia a Cultura de la Junta.

Así lo apunta en el texto de cierre de la queja de oficio que abría en abril pasado, consultado por Europa Press, y después de que obtuviera informes tanto de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada y del propio Ayuntamiento de Alhama, que tiene una población de unos 5.600 habitantes.

La tramitación de la queja de oficio ha venido a ratificar la atención que el caso ocupa entre las autoridades y, por tanto, ha proseguido el Defensor, se trata de que las actuaciones anunciadas reviertan finalmente en "una mejora de la situación y en el avance de actuaciones concretas para la debida atención del recinto declarado Bien de Interés Cultural (BIC)".

En particular ha tenido conocimiento de las recientes medidas y visitas realizadas desde la Delegación y el Arzobispado "para avanzar en los trabajos de inspección y documentación previos a una intervención en la iglesia" y ahora se trata de llevar a cabo un seguimiento con las iniciativas "que resulten necesarias a fin de lograr el definitivo impulso a los proyectos de intervención y conservación" de la iglesia.

"Entendiendo que el asunto tratado se encuentra en vías de solución, procede otorgar un plazo de tiempo adecuado a fin de evaluar las posteriores actuaciones y quedando dispuestos para realizar el seguimiento sobre el caso", detallaba en el cierre de la queja a mediados del pasado septiembre.

La queja se abría el 21 de abril para ver el "estado de conservación, relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años", así como los "contenidos de los supuestos acuerdos anunciados para un proyecto de restauración" y los "calendarios previstos dirigidos a la protección que merece el inmueble", entre otros objetivos.

El 21 de mayo de 2025 la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Granada refería que la iglesia, consagrada en 1482, "posee una gran singularidad al estar considerada como el único templo parroquial puramente gótico de la provincia", erigido en un tiempo en el que la mayoría de inmuebles de estas características se levantaban conforme al arte mudéjar.

Le constaba como antecedente, detallaba su informe, la queja abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz, que acordó la conclusión de aquel expediente el 9 de septiembre de 2022. Con fecha 27 de abril de 2023 tuvo entrada en la Delegación a través de registro electrónico una solicitud de autorización por la archidiócesis "para la realización de nuevas catas para conocer con exactitud los problemas de estabilidad del edificio".

Se acordó posteriormente "autorizar la actuación propuesta de la realización de nuevas catas para conocer con exactitud los problemas de estabilidad del edificio" en los términos fijados por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en su sesión de 11 de mayo de 2023, que acordó por unanimidad informar favorablemente la actuación.

Ya con fecha 6 de marzo de 2024 por oficio de la Delegación se autorizó lo solicitado por el Arzobispado el 12 de febrero de 2024 para poder "utilizar el modelo de cálculo que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía encargó a la empresa", a fin de un nuevo cálculo estructural sobre el asunto.

Finalmente el 29 de noviembre de 2024 la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y el director general del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Juan José Primo Jurado, firmaban un protocolo de actuación para determinar las intervenciones a acometer en las cubiertas, en presencia del alcalde de Alhama, Jesús Ubiña.

"Durante las dos pasadas décadas, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha sufragado diferentes obras de consolidación de la cubierta del templo --concretamente, entre los años 2006 y 2008--, así como distintas intervenciones en otros espacios del histórico inmueble, incluyendo las últimas obras ejecutadas con carácter de urgencia en 2021 para garantizar su integridad", indicaba el informe, según la cita del mismo que hace el Defensor. Concluía apuntando a los trabajos de inspección y documentación previos a una intervención en la iglesia, que se habían venido realizando en los meses subsiguientes.

Por su parte, las autoridades municipales de Alhama de Granada hacían llegar el 11 de agosto al Defensor su posición ante el problema, incidiendo en la "fuerte vinculación" de la población local con la iglesia "formando parte de su historia durante más de cinco siglos".

"A partir de 2006 se empiezan a detectar problemas estructurales lo que motivó intervención en 2008 por parte de la Junta de Andalucía en la cubierta por importe aproximado de 400.000 euros. En 2014 comienzan de nuevo a reproducirse las patologías iniciales que finalmente desembocan en su cierre al culto en el año 2018. En 2021 interviene de emergencia la Junta de Andalucía a los efectos de labores de apuntalamiento de la cubierta con un coste de 140.000 euros. Hasta el día de hoy el templo se mantiene cerrado", resumía el consistorio alhameño.

SIN "PROYECTO CONCRETO"

Desde este momento se han realizado múltiples gestiones desde distintos estamentos públicos "sin que hasta el momento este Ayuntamiento haya recibido comunicación alguna de un proyecto concreto de rehabilitación a pesar de los intentos de esta Administración en aras a buscar una solución a este grave problema", reconocía.

"El Ayuntamiento no permanece al margen de este asunto y ha demostrado una actitud proactiva tendente al diálogo, al entendimiento y a utilizar todas las opciones de que disponemos para que se pueda desbloquear cuanto antes esta situación" a la par que solicita un "entendimiento que no termina de llegar y que se va retrasando agravando aún más los problemas de rehabilitación de la iglesia y causando una cada vez mayor preocupación entre nuestros vecinos".

Igualmente, precisaba el Ayuntamiento, "la Diputación Provincial de Granada ha previsto una importante aportación económica para que este referente patrimonial y social de la ciudad de Alhama de Granada pueda volver a su concepción original".