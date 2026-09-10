El Degusta Fest Armilla suma a The Horrors y Triángulo de Amor Bizarro a su cartel de 2027

The Horrors y Triángulo de Amor Bizarro se suman a Peter Hook & The Light y <<rinôçérôse>> en la edición de 2027 de Degusta Fest Armilla que se celebrará en Fermasa los días 4 y 5 de junio. - PROEXA

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cartel de Degusta Fest Armilla 2027 continúa creciendo con la incorporación de The Horrors y Triángulo de Amor Bizarro, dos nuevas confirmaciones para la tercera edición del festival, que se celebrará los días 4 y 5 de junio de 2027 en Fermasa, Armilla (Granada).

Con las nuevas incorporaciones anunciadas, Degusta Fest Armilla refuerza una programación que ya tenía como primeros nombres anunciados para la próxima edición a Peter Hook & The Light y a rinôçérôse. El primero --bajista de las míticas bandas Joy Division y New Order-- llegará como una de las figuras esenciales de la música popular de las últimas cinco décadas, mientras que el dúo francés volverá a poner sobre el escenario su particular mezcla de rock, electrónica, funk y techno.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, The Horrors es una de las bandas británicas más singulares de las últimas dos décadas. Desde su debut en 2007 con 'Strange House', el grupo ha desarrollado una trayectoria marcada por la evolución constante, transitando entre el garage rock, el post-punk, la psicodelia, la electrónica, el shoegaze y los sonidos industriales.

Trabajos como 'Primary Colours', nominado al Mercury Prize, o 'Skying', reconocido por NME como Mejor Álbum, consolidaron una identidad sonora propia que ha seguido transformándose con discos como 'V' y los EP 'Lout' y 'Against The Blade'. En su último trabajo, 'Night Life', The Horrors abre una nueva etapa con una formación renovada, con solo dos de sus miembros originales, y un sonido atravesado por la melancolía, la euforia y la oscuridad, que recupera al mismo tiempo parte de la crudeza de sus primeros años.

Por su parte, Triángulo de Amor Bizarro es una de las formaciones más reconocidas de la escena alternativa española de las últimas dos décadas. Formado en Galicia en 2004 por Isa Cea, Rodrigo Caamaño y Rafa Mallo, el grupo ha construido un lenguaje propio a partir del shoegaze, el post-punk, el noise rock y la melodía pop, con la distorsión y el volumen como elementos centrales de su sonido.

A lo largo de su trayectoria ha publicado trabajos como 'Año Santo', 'Victoria Mística', 'Salve Discordia', 'triángulodeamorbizarro' y 'SED', en una evolución constante que ha mantenido su interés por temas como el poder, la violencia, la tecnología o la vida cotidiana. Su carrera ha sido reconocida con distinciones como el Premio Ruido y varios galardones en los Premios MIN, además de giras por España, México y Estados Unidos. En su etapa más reciente, con su último disco, 'Mi catedral', la banda continúa explorando nuevos territorios entre el folclore, el shoegaze y la experimentación.

El anuncio de estas nuevas incorporaciones coincide además con un cambio en el precio del abono general, que pasa a estar disponible por 55 euros, más gastos de gestión, dentro de una promoción limitada a 1.000 unidades.

Los abonos de esta promoción están disponibles desde este pasado 9 de septiembre a través de www.degustafestival.es y la Red Ticketmaster. Los abonos infantiles ya están a la venta y próximamente se podrá adquirir la opción de upgrade para convertir los abonos en categoría VIP.

DEGUSTA FEST: UNA FÓRMULA CONSOLIDADA

Después de cerrar la edición anterior con una valoración positiva y con una identidad cada vez más definida dentro del calendario cultural y gastronómico, Degusta Fest Armilla pone rumbo a 2027 con una propuesta que volverá a combinar música en directo, cocina de autor, DJs, actividades paralelas, zona infantil y nuevas sorpresas.

Sobre esa base, la tercera edición volverá a desarrollar una fórmula en la que música y gastronomía comparten protagonismo, con Fermasa como espacio para una programación que continuará sumando nombres en los próximos meses.