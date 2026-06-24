DehesAlert finaliza en su primera fase en la búsqueda de soluciones para lor problemas de salud de la dehesa de Córdoba

Asistentes a la jornada de presentación de resultados de DehesAlert. - UCO

PEDROCHE (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

Un total de 23 personas propietarias de fincas de dehesa han participado durante dos años en el seguimiento del estado de salud del arbolado y clima gracias al sistema de alerta y recogida de datos diseñado por el proyecto de ciencia ciudadana DehesAlert, coordinado por la Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (Cicap) con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

Según ha informado la UCO en una nota, este proyecto de ciencia ciudadana tiene como objetivo conseguir un diagnóstico de partida sobre la afectación de la dehesa cordobesa y el desarrollo de un sistema de monitoreo y pronóstico participativo que contribuya a la sostenibilidad de este ecosistema fundamental en la economía andaluza.

Según los datos presentados por el investigador del grupo de Evaluación y Restauración de Sistemas Agroforestales (Ersaf) de la UCO y responsable del proyecto, Pablo González, un total de 313 árboles han sido puestos en monitorización permanente durante la vigencia de la primera fase, aunque se espera seguir sumando árboles y fincas a través de una aplicación de toma de datos en la que propietarios y gestores de dehesa pueden ir tomando datos sobre el estado de salud de sus árboles, pero también de las condiciones climatológicas del territorio.

La información recabada alimenta un sistema de seguimiento de las fincas que complementado con información de teledetección y otras bases de datos permite a propietarios y gestores mantener una vigilancia permanente de su dehesa para tomar decisiones de gestión sobre el arbolado.

El acto de presentación de resultados de la primera fase, celebrado en el salón de actos de Cicap en Pozoblanco el pasado 23 de junio, ha contado con la participación de una veintena de personas, entre personal investigador, gestores y propietarios, que ha reflexionado sobre la experiencia de los participantes en el proyecto, mejoras en el sistema de seguimiento y el interés en mantener el seguimiento participativo.

Además se han debatido cuestiones como la interlocución con la Administración en el diseño de políticas públicas de ayuda a la dehesa, y se ha presentado de la mano de la investigadora Ana Andreu el proyecto 'Dryad', financiado por el programa Horizon Europe y centrado en el desarrollo, prueba y demostración de soluciones basadas en la naturaleza (NBS) en regiones de cuatro países: España (Andalucía y Extremadura), Portugal (Alentejo), Italia (Cerdeña) y Grecia (Etolia-Acarnania).

Junto a ello y como broche de participación del proyecto, el municipio de Pedroche ha acogido la primera edición de DehesaBlitz, una iniciativa organizada por el proyecto DehesAlert y Life Fagesos, que ha combinado ciencia, participación ciudadana y conservación del medio natural para profundizar en el conocimiento y evaluación de los ecosistemas de dehesa.

Durante la jornada, 71 participantes, entre público general, investigadores, y estudiantes de la UCO han trabajado de forma coordinada para recopilar información sobre la salud de 940 encinas en la dehesa pública más grande de Andalucía. La actividad ha permitido dar a conocer las características y problemáticas de la dehesa, así como generar datos de gran valor acerca de la participación de la ciudadanía en proyectos de investigación forestal.