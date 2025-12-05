La Delegacion de Centro Histórico de Córdoba propone más de 30 actividades para todos los públicos durante la Navidad

La delegada de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, presenta la agenda del casco histórico durante la Navidad.
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 18:05

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba propone una agenda con más de 30 actividades que se desarrollarán en las calles y barrios del casco histórico durante la Navidad. Además de las actuaciones artísticas que se llevan a cabo en Los Patios de Navidad, el espectáculo de drones y el coro góspel, la Delegación ha preparado una programación variada.

Según ha detallado el Consistorio, La Fiesta se hace Tradición se celebra los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre, a las 13,00 horas, con un pasacalles con salida en la calle Ángel de Saavedra hasta el Templo Romano, pasando por la Plaza de las Tendillas y Calle Capitulares.

La Navidad Flamenca en Córdoba tiene lugar el día 13 de diciembre, de 13,00 a 23,00 horas en el cine Fuenseca, en colaboración con la empresa Dreamworld Star SL y la Asociación Romaní De Lunares. Se trata de una Zambombá Popular con las actuaciones del Capullo de Jerez y su familia, además de la familia Los Sopas.

La jornada también contará con un taller participativo de zambombas para niños, en un espacio animado y ambientado con decoración típica, y contará con productos navideños de nuestra tierra como mantecados, chocolate caliente, perol cordobés, jamón del Valle de los Pedroches y vino Montilla-Moriles. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Por otra parte, se ha programado Navidad en el barrio de San Agustín, los días 20 y 21 de diciembre en la Plaza de San Agustín, organizado junto a la Asociación de Vecinos del Barrio de San Agustín. En concreto, el sábado 20, de 16,30 a 20,30 horas, habrá la ruta infantil 'En busca de los cofres perdidos', con visita de Papá Noel con buzón para las cartas de los niños y entrega de regalos, chocolatada, crêpes y variedad de juegos. Y el domingo 21, de 12,00 a 16,00 horas, con entrega de premios del Concurso de Balcones Navideños, arroz, juegos y actuaciones de Navidad.

LA PUERTA DEL PUENTE

Igualmente, se celebrará la Navidad en la Puerta del Puente, los días 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de diciembre, de modo que el viernes 19 de diciembre habrá villancicos de 18,00 a 19,00 horas, y campanilleros de 20,00 a 21,00 horas. El sábado 20 de diciembre, Zambombá Nazaret de 13,00 a 15,00 horas, con música infantil 'La fortaleza del hielo' de 17,30 a 19,00 horas, y campanilleros de 20,00 a 21,00 horas.

El domingo 21 de diciembre, Zambombá Navidad en Córdoba de 12,30 a 13,30 horas, con el Grupo musical de pop Sweet Pomelo de 18,00 a 19,00 horas. El lunes 22 de diciembre, música navideña salpicada de rock andaluz Isbilya de 17,00 a 18,00 horas, y danza clásica de 19,00 a 20,00 horas. El martes 23 de diciembre, grupo a capella On Five de 19,00 a 20,30 horas. El viernes 26 de diciembre, grupo flamenco La Corredera de 19,00 a 20,00 horas.

El sábado 27 de diciembre, en el mismo sitio habrá una actuación musical infantil con Tributo a Cantajuegos, Kalifa Teatro de 17,00 a 18,00 horas, y campanilleros de 20,00 a 21,00 horas. Y el domingo 28 de diciembre, cuarteto de cuerda y electrónica de 18,00 a 19,00 horas.

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha afirmado que, con esta propuesta, quieren "invitar a todos los vecinos de los barrios del casco histórico a disfrutar de la Navidad, pero también a sus familias y a todos los que visitan la ciudad en estas fechas".

"Estamos ilusionados con que vivan una programación que combina innovación con tradición y lo hace con nuestro patrimonio como protagonista", ha aseverado, para resaltar que "es nuestra contribución a que la Navidad en Córdoba siga siendo un referente cultural, invitando a todos a participar y disfrutar de la ciudad".

