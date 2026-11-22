La delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, con las estatuillas del Premio Menina que otorga el Gobierno a personas y entidades andaluzas que luchan contra la violencia machista. - DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y a propuesta de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, celebrará este lunes, a las 11,30 horas, la entrega de los XIV Reconocimientos Menina, un acto que estará presidido por la delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, y que se desarrollará la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla.

Esta distinción, que tiene lugar cada año en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reconoce a personas, proyectos e instituciones de Andalucía que han destacado en su lucha contra cualquier forma de violencia machista durante el año 2026, según se recoge en una nota de la delegación.

En esta ocasión, la periodista gaditana afincada en Sevilla, Mariló Rico, será la encargada de presentar el evento institucional.

Como en ediciones anteriores, los Reconocimientos Menina se materializan en una escultura inspirada en las Meninas de Velázquez, elaborada por internas de centros penitenciarios.

Estos galardones, organizados en colaboración con la Fundación Cajasol, se otorgan a propuesta de la delegada del Gobierno en Andalucía, de los subdelegados y subdelegadas provinciales, así como de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación.

En la XIV edición de los Reconocimientos Menina de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la mención especial ha recaído en María Iglesias Real, por su "destacada trayectoria periodística y literaria, su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y, especialmente, por su labor en favor de la igualdad y los derechos de las mujeres".

"Su trabajo, marcado por el periodismo de investigación, la reivindicación social y la visibilización de las desigualdades, constituye una aportación a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria", según la nota.

"Reconocer a María Iglesias es también poner en valor el papel del periodismo comprometido a la hora de dar voz a las mujeres, sacar a la luz las desigualdades y contribuir a una sociedad libre de violencia y discriminación", ha señalado la delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo.

Junto a la mención especial, se reconocerá la labor de la fiscal especializada en delitos de trata de personas y extranjería, Déborah Díaz-Jiménez Triviño, en Almería; la Asociación Hogar Betania, en Cádiz; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente, y el teniente coronel jefe de Operaciones, Emilio Muñoz; la psicóloga forense y feminista María Escudero Sánchez, en Granada; la muestra de cine realizado por mujeres Wofest, en Huelva; el Ayuntamiento de Martos, en Jaén; Dolores Fernández Gutiérrez, referente en la defensa de la igualdad, en Málaga; y a la periodista Mercedes de Pablos Candón, primera mujer en dirigir una emisora de radio en España y presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE, en Sevilla.

Asimismo, durante el acto se entregarán ocho diplomas honoríficos a personas y entidades que destacan por su compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia machista. Los reconocidos con los diplomas son la escultora Clara Cuéllar Padilla, en Almería; los Equipos Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, en Cádiz; el inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba, Jorge Barrio Barredo; el equipo VioGén de la Compañía de la Guardia Civil de Guadix, en Granada; el inspector de la Policía Nacional, Adelino Domínguez Martín, en Huelva; la Asociación Jaén Acoge, en Jaén; la Asociación de Mujeres La Yedra, en Málaga y el Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, en Sevilla.

La entrega de los XIV Reconocimientos Menina se enmarca en la programación organizada por la Delegación del Gobierno de España en Andalucía con motivo del 25 de noviembre, en colaboración con la Fundación Cajasol, y forma parte de las actuaciones impulsadas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.