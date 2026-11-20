La delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, se reúne con el jefe Superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, Jesús María García, en Sevilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, y el jefe Superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, Jesús María García, han mantenido un primer encuentro institucional en la sede de la Jefatura Superior, en Sevilla.

En esta primera toma de contacto, ambos han tratado las principales vías de colaboración actuales y futuras en materia de seguridad en Andalucía Occidental, según ha informado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota.

Además, han reiterado su compromiso de mantener una cooperación coordinada y basada en la lealtad institucional, con el objetivo de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía.