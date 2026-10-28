Delegada del Gobierno en Andalucía traslada su consternación y "máximo apoyo" a las víctimas del accidente ferroviario

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Isabel Mayo, ha expresado su consternación y apoyo por el accidente de trenes de la línea Madrid-Sevilla ocurrido en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la localidad de Urda (Toledo), entre un tren AVE con salida de Madrid y destino Sevilla que ha chocado con el tren Iryo 6076, que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

En un comunicado, Mayo ha trasladado su "máximo apoyo" a las víctimas de este accidente ferroviario y a sus familiares. Además, la delegada del Gobierno ha afirmado que desde primera hora de esta mañana está en contacto con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para recabar información, conocer el estado de los viajeros y trasladar su absoluta disposición.

Asimismo, la delegada también ha expresado al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, su colaboración "para lo que considere necesario" y ha incidido en que Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 de uso exclusivo para la atención a las víctimas del alcance ferroviario y sus allegados. Por último, desde la Delegación del Gobierno en Andalucía se ha recomendado a quienes deseen obtener información de lo ocurrido que utilicen los canales oficiales de @Inforenfe y de @InfoAdif.