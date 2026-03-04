El delegado del Gobierno agradece al jefe de Policía Nacional en Andalucía Occidental su labor antes de su jubilación

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se reúne con el jefe superior de Policía Nacional en Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mantenido una reunión con el jefe superior de Policía Nacional en Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido Cancio, que próximamente se jubilará.

Fernández ha agradecido a Andrés Martín Garrido "los servicios prestados durante sus más de 40 años en la Policía", entre los que destacan los últimos cuatro años como jefe superior de la demarcación occidental, que engloba las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, según han explicado este miércoles desde la Delegación del Gobierno.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', el delegado ha subrayado los "años de compromiso y dedicación" del citado alto cargo policial "para hacer de Andalucía un lugar más seguro", y ha agradecido así a Andrés Martín sus "más de 40 años de servicios prestados", a la vez que le ha deseado públicamente "mucha suerte" en su "nueva andadura" tras su jubilación.

Fue en 2021 cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nombró como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental a Andrés Martín Garrido Cancio, quien tomó posesión de dicho cargo en diciembre de ese año.

Martín Garrido ingresó en 1982 en la Policía Nacional. Su primer destino fue la Brigada Provincial de Policía Judicial de San Sebastián, donde prestó servicio en los grupos de investigación especializados en robos con fuerza, estafas y atracos.

En 1991 fue destinado a la Unidad de Intervención Policial de Sevilla, donde permaneció 16 años desempeñando diferentes puestos de responsabilidad.

En 1999 ascendió a la categoría de inspector jefe, y en 2006 a la de comisario, momento en el que fue nombrado jefe de la comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde permaneció siete años y medio. En 2014 fue designado jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid.

En ese puesto ascendió a comisario principal en junio del 2016. En marzo de 2017 fue nombrado comisario provincial de Sevilla y, en enero de 2019, jefe superior de Ceuta, donde se encontraba en el momento en el que fue nombrado para la responsabilidad en Andalucía Occidental en la que ahora se jubila.

Garrido posee diferentes condecoraciones tanto nacionales como extranjeras, entre las que destacan cruces al Mérito Policial, además de la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, la Encomienda al Mérito Civil y las cruces al Mérito de la Policía del municipio de Sevilla y de la Policía Local de Madrid.