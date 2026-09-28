El delegado del Gobierno anima al PP "a demostrar su patriotismo" apoyando el decreto de vivienda en el Congreso

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una rueda de prensa. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que el PP "tiene una oportunidad para demostrar su patriotismo" si muestra su apoyo en el Congreso de los Diputados para convalidar el decreto de vivienda que va a aprobar el Consejo de Ministros este martes.

"Tiene una oportunidad el PP para demostrar ese patriotismo del que hacen gala y aprobar en el Congreso el Real Decreto Ley, que mañana va al Consejo de Ministros, y de esa manera propiciar que las personas puedan tener ese acceso a una vivienda, acabar con esa incertidumbre y ese miedo, sobre todo por las situaciones tan lamentables como las que hemos visto que una persona mayor de 80 años haya sido desalojada de su vivienda a pesar de estar alguien incluso en el pago de su arrendamiento", ha señalado en una atención a los medios este lunes antes del acto de colocación de la primera piedra de la promoción de viviendas Lagoon Living Sevilla Este.

En esta línea, ha recordado el rechazo por parte del PP en el Congreso al Real Decreto Ley Antidesahucios, "que llevó este verano como segunda vez ya el Gobierno de España". "Seguramente, o si se hubiera aprobado, no hubiera ocurrido lo que aconteció", ha defendido en referencia al desahucio de Maricarmen.

Asimismo, Fernández ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no aplique la ley estatal de vivienda". "Un plan estatal de vivienda que plantea más de mil millones de euros para acometer vivienda protegida a precio asequible. En este momento estamos a la espera de saber si la Junta de Andalucía va o no a recurrir", ha señalado.

En contraposición, el delegado ha destacado la acción del gobierno central en materia de vivienda con una ley de vivienda que "establece un tope a los alquileres que declara zonas tensionadas y que, por lo tanto, lo que hace es generar posibilidades de un mejor acceso a la vivienda".

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno "ha invertido más de 1.500 millones en estos últimos ocho años para la construcción de más de 53.000 viviendas, de obra nueva y rehabilitación".

"Un Real Decreto Ley que va a establecer un número de medidas muy importantes con carácter transversal para proteger a las personas más vulnerables, para evitar los desahucios, para evitar también que las rentas se alteren de una manera que perjudique a las personas, para bonificar también fiscalmente a aquellos propietarios arrendadores que pongan a disposición vivienda a precio asequible y por supuesto para colaborar también con los arrendatarios con esas bonificaciones para la ayuda en el acceso a la vivienda", ha explicado en relación con el decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros de este martes.

Asimismo, ha subrayado que la propuesta tiene también como objetivo "evitar el fraude que vienen haciendo y el abuso de los fondos de inversión, que adquieren vivienda solamente para especular en nuestro país o aquellos que son extranjeros extracomunitarios que vienen con el único propósito también de comprar y adquirir parques de vivienda para especular con el mismo".

"El acceso a una vivienda digna y asequible, que es un derecho constitucional, hasta tal punto que la mitad de los andaluces y andaluzas tienen que disponer de más de la mitad de sus ingresos o ahorros para poder acceder a la compra o al pago de un alquiler. Eso sin duda es un grave problema", ha remarcado Fernández quien ha pedido "máxima colaboración" a las administraciones.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha realizado estas declaraciones antes del acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 691 viviendas protegidas de alquiler asequible en Sevilla Este. Un proyecto en el que el ejecutivo central "aporta en torno a un 70% a través de los Fondos de Recuperación y los fondos ICO".