El Delegado del Gobierno informa a los vecinos del Zaidín sobre las vías para atender las consecuencias de los seísmos

Pedro Fernández ha visitado el barrio granadino del Zaidín para informar a los vecinos afectados por daños en sus viviendas provocados por los seísmos sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno de España para dar respuesta a sus necesidades. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este martes el barrio granadino del Zaidín para informar a los vecinos afectados por daños en sus viviendas provocados por los terremotos del pasado mes de agosto sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno de España para dar respuesta a sus necesidades.

En el encuentro con los vecinos, donde ha estado acompañado del subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, Pedro Fernández ha garantizado que "el Gobierno dispondrá todas las vías necesarias para retomar la normalidad lo antes posible", un compromiso que, como ha recordado, ya expresó el vicepresidente primero Carlos Cuerpo en su visita el pasado 26 de agosto, cuando fechó para septiembre la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil.

Fernández ha explicado que "a través de esta declaración se establecen las subvenciones de los diferentes ministerios para contribuir a la reparación de daños", por lo que se trata del "paso previo necesario para establecer la cuantía de las ayudas a partir de la cual abrir las diferentes convocatorias para darles cobertura".

En este sentido, ha comentado que "desde la Subdelegación se mantendrán reuniones informativas con los ayuntamientos para informarles del procedimiento y facilitar que éstos puedan trasladar toda la información necesaria a los particulares afectados".

"Desde un primer momento estamos atendiendo a través de organismo del Gobierno, pero queremos mantener una vía de información y comunicación abiertas y permanente para organizar el trabajo y ver cuáles son los pasos que vamos dando, pues el fin es que las soluciones que se están buscando lleguen a todos los afectados", ha remarcado Pedro Fernández.

Asimismo, ha recordado que ya se han dispuesto más 100 millones de euros para el pago de reparaciones, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, "cantidad que el Gobierno de España se compromete a aumentar en caso de que fuera necesario". "Son ya 250 peritos del Consorcio, venidos de toda España, lo que están trabajando sobre el terreno y ya han recibido más de 49.000 solicitudes de indemnización por daños", ha afirmado.

Otra vía de ayudas ya determinada por el Ejecutivo está destinada a actuaciones de emergencia, a través del RD 307/2005, "una medida que está abierta de forma permanente para financiar las actuaciones que adopten entidades locales y particulares, con carácter de urgencia, para responder a una emergencia". En la Subdelegación de Granada ya han recibido solicitudes de estas ayudas.