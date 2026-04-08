El delegado de Medio Ambiente, número dos en la lista del PP de Granada y repiten Celia Santiago y Pablo García

Manuel Francisco García Delgado, número 2 en la lista del PP de Granada para las elecciones andaluzas. - PP

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada y vicesecretario regional del PP de Andalucía, Manuel Francisco García Delgado, será el número dos en la lista del PP de Granada para las elecciones autonómicas del 17 de mayo que encabeza la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

En la candidatura repiten tanto Celia Santiago Buendía, que ha sido parlamentaria en esta última legislatura, como Pablo García, en esta ocasión en el tercer y cuarto puesto respectivamente.

Rosa Fuentes, Mariano García y Trinidad Herrera ocupan los siguientes puestos en esta lista de la que el presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, ha destacado su "fortaleza y compromiso".

En 2022 la lista estuvo encabezada por la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que fue consejera de Fomento y dejó el cargo para ser candidata a la Alcaldía de la ciudad. Como número dos entró Jorge Saavedra, que dejó el acta de parlamentario para centrarse en su labor en el gobierno local de la ciudad.

La lista del PP de Granada para las elecciones del 17 de mayo se completa con José Javier Martín Cañizares, delegado provincial de Empleo, la coordinadora provincial del IAM, Teresa Illescas Estévez; el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero Jiménez; y la gerente en funciones de AJE Granada, Laura Barrilado Luzón.

Le sigue José Miguel Peña Lozano, teniente alcalde y concejal del ayuntamiento de Motril y Erica Rodríguez Morón, teniente alcalde y edil del consistorio lojeño.

En cuanto a los suplentes, la candidatura se completa con el concejal del ayuntamiento de Baza, Ramón López Rodríguez; la concejal de Otura, Alba Castro Castillo; el portavoz del PP en Cúllar Vega, Juan José Segura Rodríguez; y la vicesecretaria del PP de Granada, Celia Perales.

El presidente provincial ha destacado que se trata de una candidatura "de personas conocedoras de la realidad de la provincia, alejada de improvisaciones o experimentos" ante unas elecciones que "asumimos desde la responsabilidad y el compromiso que tenemos con todos los granadinos".