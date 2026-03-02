Delgado (Podemos) aboga por "desalojar" bases de Morón y Rota tras el ataque a Irán: "Trump es un matón, no es fiable"

Archivo - El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo. - PODEMOS - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha criticado este lunes la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán, de la que ha inferido que se proyecta la imagen de que "Trump es un matón y cree que puede hacer lo que quiera, donde quiera y cuando quiera".

Ante esta iniciativa bélica unilateral sin el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha considerado Delgado que "es el momento de desalojar las bases militares de uso compartido con Estados Unidos", en referencia a Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

En paralelo ha demandado que "esta salida debe ir acompañada de un plan económico que garantice una alternativa laboral en las comarcas próximas a estos recintos militares", según una nota de este partido.

Delgado ha reclamado una mayor respuesta internacional porque "no se puede ir de rositas" y ha exigido al Gobierno de España que rompa lazos con Estados Unidos y abandone la OTAN.

"Trump no es un socio fiable, es un peligro a nivel mundial y hay que pararle los pies", ha seguido considerando sobre la figura del presidente de Estados Unidos.

Ante la salida de la OTAN Delgado ha recordado que "los medios han dado a conocer de la participación de la Base de Rota para completar esta operación de ataque", por lo que ha hablado de "participación indirecta" en el ataque aun cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazó.

"Este ataque no va de luchar por la libertad", ha apuntado el candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, antes de trazar un paralelismo entre con el episodio vivido con Venezuela y la detención de quien fue su presidente, Nicolás Maduro, para llevarlo a juzgarlo a Estados Unidos.

"Al igual que con Venezuela, a Trump no le preocupa su gente. Su único interés es el petróleo", ha afirmado en este sentido.

Ha advertido el también parlamentario de Por Andalucía que las consecuencias de este movimiento bélico Delgado ya "no nos es tan ajeno" por cuanto ha planteado que "Irán ya ha respondido con ataques a diferentes puntos de la zona".

"La violencia solo engendra más violencia, pero por si fuera poco, el estrecho de Ormuz ha sido bloqueado y por ahí circula el 20% del petróleo mundial, es decir, vamos a sufrir un encarecimiento de todo", ha apuntado Delgado acerca de la derivada económica que entraña el ataque a Irán.

"Y mientras Trump hace y deshace a su antojo, ¿qué hace la Unión Europea?", se ha preguntado el candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, antes de concluir que "nada, silencio, servilismo yankee".

Juan Antonio Delgado ha reclamado "mayor presencia" de la Unión Europea en los conflictos internacionales antes de lamentar que el papel de las instituciones comunitarias sea el de "pagafantas del panorama internacional".