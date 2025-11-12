Delgado (Podemos) apunta que "no le toca" decidir una coalición en Andalucía aunque "nuestro ADN es ir juntos"

Archivo - El portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía y candidato de Podemos a la Junta, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las primarias de Podemos Andalucía para la elección de su cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha asegurado este miércoles que "eso no me toca a mí", pero también ha admitido que "en nuestro ADN llevamos a ir juntos", acerca de la posibilidad de reeditar en las elecciones andaluzas de 2026 la coalición electoral de los partidos a la izquierda del PSOE y que en 2022 conformaron con Izquierda Unida Andalucía y entonces Más País Andalucía, entre otros partidos.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión con una representación de trabajadores del dispositivo Infoca, Delgado ha blandido una trayectoria donde ha descrito que "Podemos solo una vez se ha presentado solo aquí en Andalucía, como Podemos, y en el Congreso de los Diputados también solo una vez se ha presentado", de manera que en el resto de convocatorias electorales "siempre se ha presentado en coalición".

El también portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía ha seguido argumentando que "en el ADN de Podemos está unir todas las izquierdas", aunque ha situado la competencia de esa decisión en "la ejecutiva de Andalucía" por cuanto ha esgrimido su condición de "candidato a unas elecciones" sin competencia alguna en "esas negociaciones de llegar a un acuerdo".

Ha afirmado que esa confluencia de la izquierda necesita la reflexión de "para qué, con quién", de manera que ese ejercicio implicaría "mirar el programa" del resto de fuerzas políticas que se integrarían en esa alianza electoral, al tiempo que ha apelado que "lo decide la militancia de Andalucía, que habrá una consulta".

Preguntado de forma reiterada por los periodistas sobre cuál es su posición personal al respeto, Delgado se ha remitido a que "en el ADN de Podemos estar apostar por unidad, ser generoso" y en su caso ha defendido "respetar lo que diga la militancia de Andalucía".

"He dicho que Podemos solo ha ido dos veces solos, en el Congreso una vez solo y en el Parlamento de Andalucía una vez solo, que siempre hemos ido juntos", ha proseguido explicando, para advertir de que "no es que lo diga yo aquí, me gusta, me apetece" y reclamar entonces la necesidad de que "tiene que haber un proyecto, unas negociaciones".

"Tiene que querer todo el mundo", ha dicho en este sentido, para indicar que "no es tan fácil poner a seis partidos de acuerdo".

El candidato de Podemos Andalucía a ser su cabeza de lista a la Junta de Andalucía ha defendido que "lo importante es lo que diga la militancia de Andalucía", por cuanto ha sostenido que "lo que opine yo, que soy un simple militante, aunque ahora también sea el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía si es que es algo refrendado por las primarias, no es tan importante".

Sobre cómo ejecutar ese acuerdo de coalición para las andaluzas de 2026 ha indicado que "corresponde primero a las ejecutivas", por lo que ha argumentado que en su caso "no estoy ni en la ejecutiva de Andalucía ni en la ejecutiva estatal" y, por ello, "no tengo esa responsabilidad" de entablar una negociación con otros partidos.

"Estoy siendo bastante honesto con lo que estoy diciendo", ha continuado argumentando el portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía sobre su posición ante la confluencia o no de la izquierda, mientras ha seguido apelando a que "siempre hemos ido juntos" y a que "no depende de mí".

"Si al final la militancia quiere ir juntos, iremos juntos", ha proclamado Juan Antonio Delgado, quien de la misma forma ha apelado a esa soberanía de la militancia para que en el caso de que "quieran ir separados, pues iremos separados".

Ha sostenido el argumento de que "aquí decide la militancia", aun cuando "Madrid tiene cosas que decir y también Andalucía tiene cosas que decir", en alusión a los órganos directivos, pero con el matiz de que "sobre todo son los militantes los que deciden".

Ha reconocido Juan Antonio Delgado que ahora mismo son las primarias para elegir al cabeza de cartel de Podemos Andalucía y "lo otro no lo sé" sobre el momento de consulta a la militancia, para apuntar sobre ese cronograma de que "no sé si va a ser poco antes de las elecciones, mucho tiempo antes", ya que no ha cesado de blandir que "hay cosas que no me corresponden a mí".

"Soy la persona que quiere ser el candidato que se presenta a unas primarias, que todavía ni siquiera soy el candidato", ha remachado en este sentido su reflexión sobre la hoja de ruta de la alianza de la izquierda ante las elecciones de 2026.