Delgado (Podemos) reclama a la Junta que demande al Gobierno las "competencias ferroviarias", como aprobó el Parlamento

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, este martes en Sevilla - PODEMOS

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha instado este martes al Gobierno autonómico del PP-A a reclamar al Ejecutivo central las "competencias ferroviarias" de la red interna, como aprobó el Parlamento en el año 2023 con motivo del debate sobre el estado de la comunidad.

En rueda de prensa en Sevilla, Delgado ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "cumpla con lo mandatado por el Parlamento, que aprobó pedir las competencias de la red ferroviaria de trenes dentro de Andalucía al Gobierno central, en desarrollo de nuestro Estado de autonomía". "Moreno se comprometió, pero a día de hoy no lo ha hecho, y ahora lo que está pidiendo es mejorar la red ferroviaria de Andalucía", ha apuntado.

"Por supuesto, nosotros también queremos que se mejore, pero lo que queremos es que cumpla con los ciudadanos, porque eso es lo que se hace en democracia, y si el Parlamento de Andalucía aprueba algo, el señor Moreno Moreno lo tiene que ejecutar", ha manifestado Juan Antonio Delgado.

Respecto al trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Delgado ha denunciado que se está viendo cómo el PP y la "extrema derecha" de Vox tratan de sacar "rédito político" y de "debilitar" al Gobierno central.

Delgado ha reconocido que "tenemos uno de los mejores sistemas ferroviarios de Europa", aunque es necesario un análisis "serio y riguroso" alejado del "carroñerismo" incipiente en los últimos días.

Ha manifestado que "hay que ser críticos y exigentes respecto al mantenimiento y las revisiones que exige una tecnología puntera como los ferrocarriles de alta velocidad". Además, Delgado ha cuestionado la liberalización de la alta velocidad en España: "Lo que hemos visto en otros sectores, como la sanidad, es que la privatización mata".

En su opinión, "la entrada del ánimo de lucro en ciertos sectores, puede poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas".

Ha defendido que la investigación sobre las causas del accidente "lleguen hasta el fondo de la cuestión" y "evitar que vuelva a suceder en el futuro".