Delgado (Podemos) reprocha al PP que "destroza" la sanidad pública andaluza porque "suman corrupción a su gestión"

Archivo - El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha recriminado este jueves al Partido Popular con su gestión al frente de la Junta de Andalucía su "desinterés y falta de preocupación por nuestra sanidad".

"Están destrozando nuestra sanidad pública", ha subrayado Delgado como conclusión de las dos legislaturas de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, a la que accedió hace siete años, en enero de 2019.

"Parece que le es insuficiente con no poder resolver los problemas de listas de espera, el colapso sanitario, el cierre de alas hospitalarias por toda Andalucía o el escándalo del cribado de cáncer de mamá que además suman corrupción a su gestión", ha criticado, según una nota de este partido.

Delgado asegura que Andalucía necesita dirigentes a la altura de sus necesidades y no "cuatro años más de derivaciones a la privada y asignación de contratos a dedos para los amigos del PP".

De esa actitud de "desinterés" del PP-A hacia la gestión sanitaria ha considerado "un ejemplo más" el hecho de que el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla lleva desde principios de año sin agua potable por labores de mantenimiento en el aljibe del centro.

"No podemos consentir que uno de los hospitales de referencia en Andalucía no tenga agua potable desde principios de año", ha remarcado Delgado, aunque ha considerado que "no es de extrañar ya que Moreno Bonilla está más preocupado de destinar nuestros recursos a sus amigos de la privada".

"INDECENTE QUE APROVECHARAN UN MOMENTO DELICADO PARA ENRIQUECERSE"

"Ya sabemos qué ocurre cuando los del PP tienen acceso a lo público", ha resaltado el también diputado autonómico del Grupo Por Andalucía, en alusión al llamado 'caso Mascarillas' que salpica a la gestión de ese partido al frente de la Diputación de Almería con una nueva línea de actuación judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que apunta a la "aparente existencia" de una dinámica en el organismo provincial, según el cual, "habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública".

"Es indecente que desde el PP aprovecharan uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente para enriquecerse", ha proseguido argumentando Delgado.

El candidato de Podemos a la Junta reconoce que "no se extraña" de las últimas actualizaciones del caso, donde el juez ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector constructivo, porque "es su 'modus operandi': hacer negocio de lo público, aunque sea a costa de nuestra salud".

"Esto demuestra la indecencia y los tentáculos de la corrupción del PP que azota nuestra tierra", ha reflexionado Delgado.

A este episodio ha sumado la apertura de diligencias previas en la sección de Instrucción de un Tribunal de Instancia de Córdoba sobre los contratos menores adjudicados por la Plataforma de Contratación del Hospital Reina Sofía entre los ejercicios 2020 y 2021, periodo en el cual su directora fue la hoy gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García.

Delgado ha reivindicado que de las tres diligencias previas abiertas en estos momentos por la contratación de emergencia y fraccionamiento de contratos en el SAS en juzgados de Cádiz, Córdoba y Sevilla, la primera de las cuales se inició tras una denuncia de Podemos.

"Llevo toda la vida persiguiendo la delincuencia como Guardia Civil y seguiré en esta lucha desde la política", ha sentenciado el candidato de Podemos ante la personación de su partido en la citada investigación.