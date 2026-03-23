Las demandas de disolución matrimonial descienden un 18 por ciento en Andalucía en 2025

Estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre demandas de disolución matrimonial. - CGPJ

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de toda Andalucía registraron el pasado año 15.229 demandas de disolución matrimonial, un 17,7 por ciento menos que en 2024, según los datos recogidos por la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se publican este lunes.

Este descenso se debe al comportamiento de todos los tipos demandas de disolución matrimonial, especialmente las no consensuadas, que fueron las que experimentaron una disminución más acusada. Tan sólo las separaciones consensuadas crecieron un 6,5 por ciento.

Según recoge el informe, las demandas de divorcio no consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2025 (5.791) descendieron un 31,8 por ciento respecto al ejercicio anterior; por su parte, los divorcios consensuados (8.819) bajaron un 5,1 por ciento.

En cuanto a las separaciones matrimoniales registradas en 2025, las no consensuadas (143) se redujeron un 47,8 por ciento, mientras que las consensuadas (461) fueron las únicas que aumentaron, un 6,5 por ciento.

Las nulidades matrimoniales del pasado año sumaron un total de 15, las mismas que en 2024, según detalla este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2025, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 171,9.

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Baleares, con 207,7 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Canarias, con 205,2; Comunidad Valenciana, con 195; Murcia, con 186,5; Castilla-La Mancha, con 182,4; Asturias, con 173,1; Cantabria, con 172,6 y Andalucía, con 172,3.

Por debajo de la media nacional se situaron Cataluña, con 170,4; Extremadura, con 169,7; Galicia, con 168,5; La Rioja, con 168,4; Navarra, con 167,5; Aragón, con 164,3; País Vasco, con 153; Madrid, con 151 y Castilla y León, con 144,4.

En 2025 se presentaron 2.381 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,1 por ciento más que en el año anterior.

Por el contrario, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 5.462, se redujeron en un 24,2 por ciento respecto a 2024.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 5.423, cifra que representa un incremento interanual del 5,9 por ciento; las no consensuadas, que sumaron 4.812, disminuyeron un 24,3 por ciento respecto a 2024.