Moreno insta a construir una sociedad en igualdad: "La mujer en Andalucía significa talento y liderazgo"

Moreno preside la entrega de los Premios Meridiana: "La mujer en Andalucía significa talento y liderazgo" - JUNTA

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado a construir "una sociedad en igualdad" y ha destacado que "la mujer en Andalucía significa talento liderazgo". Moreno, ha destacado el papel "cada vez más activo y determinante" que está adoptando la mujer en todos los ámbitos de la sociedad andaluza, y ha reconocido que su aportación al desarrollo y crecimiento de la comunidad autónoma está siendo sinónimo de "talento, transformación y liderazgo".

Así lo ha subrayado el presidente andaluz durante el acto de entrega de los Premios Meridiana 2026 que se ha celebrado este martes en Granada, y en el que se vuelve a reconocer, un año más, la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres mediante 10 categorías, además del premio de honor Carmen Olmedo Checa.

"La erradicación del machismo en todas sus expresiones es fundamental en la lucha por la dignidad y la proyección de las mujeres y por una verdadera igualdad de derechos y oportunidades. Hemos reconocido aquí 18 grandes historias. Las mujeres y entidades premiadas nos han vuelto a demostrar que tu forma de pensar, la tuya, contribuye a cambiar el mundo. Los grandes avances sociales no se diseñan en los despachos: los logra la gente, a fuerza de pensar diferente. Andalucía es afortunada de contar con personas y entidades tan decididas y fuertes", ha destacado el presidente.

Una de esas historias a las que ha hecho alusión Moreno es la de Ana Orantes, víctima de violencia de género que expuso en una entrevista televisiva ante la presentadora Irma Soriano, también presente en el acto (ha sido una de las premiadas) el maltrato al que había sido sometido por parte de su exmarido. Orantes fue asesinada en diciembre de 1997. Su hija Raquel ha recibido de manos del presidente el Premio de Honor 'Carmen Olmedo'.

"Hablando de víctimas del machismo: fue aquí, en la provincia de Granada, donde hace años conocimos aquel caso desgarrador que fue el asesinato de Ana Orantes. Un crimen horrendo que sacudió para siempre la conciencia social. Y un acto de extrema valentía, dignidad y rebeldía que hoy honramos de forma póstuma. Escuchar la voz y el relato de su hija nos ha emocionado. Y nos ha ratificado más que nunca en aquello que creemos, que es la libertad, la justicia y la igualdad", ha afirmado el presidente.

"Pensemos qué sociedad queremos. Una en la que vivamos en igualdad, donde desterremos esa lacra y esa vergüenza como es el maltrato a la mujer, y la violencia contra unos hijos con tal de hacerle daño. Luchemos sin descanso para que muy pronto podamos hacer desaparecer todo eso. Y para eso pido a las mujeres andaluzas que nos ayudéis, con vuestra mirada, sensibilidad y coraje, a abrir los ojos y a avanzar hacia ese objetivo", ha finalizado.