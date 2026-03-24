Moreno preside este miércoles el primer Consejo de Gobierno tras la convocatoria electoral del 17 de mayo

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside este miércoles, 25 de marzo, la primera reunión semanal del Consejo de Gobierno tras la disolución, este martes, del Parlamento elegido el 19 de junio de 2022 y la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo.

El decreto, que ha entrado en vigor este mismo martes, mantiene el mismo reparto de diputados a elegir por cada provincia en los próximos comicios: 18 por Sevilla, 17 por Málaga, 15 por Cádiz, 13 por Granada, 12 por Almería y Córdoba y 11 por Huelva y Jaén. Igualmente, establece que la campaña electoral durará 15 días, comenzando a las 00,00 horas del viernes 1 de mayo y finalizando a las 24,00 horas del viernes 15 de mayo, quedando el sábado 17 como jornada de reflexión.

La sesión constitutiva del nuevo Parlamento andaluz que surja de las urnas queda fijada para el jueves 11 de junio a las 12,00 horas. De este modo, Moreno apura el plazo máximo previsto en la Ley Electoral de Andalucía, cuyo artículo 14 establece que dicha sesión debe tener lugar "dentro de los 25 días siguientes al de la celebración de las elecciones".

En concreto, según figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo andaluz abordará durante la reunión la propuesta de acuerdo para la aprobación del I Plan Cameral de Andalucía 2026-2028.

Por otro lado, analizará la propuesta por la que se fijan las cuantías de los precios públicos de los servicios administrativos y académicos de las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, así como de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza, Diseño y Música, incluyendo los supuestos de gratuidad y reducciones a partir del curso 2026/2027.

Asimismo, estudiará la propuesta de acuerdo que establece la cuantía y las bonificaciones de los precios públicos aplicables en los centros de titularidad de la Junta de Andalucía para los servicios regulados en el Decreto 76/2025, relativos al primer ciclo de Educación Infantil, también con efectos desde el curso 2026/2027.

Además, el Gobierno andaluz tomará conocimiento de la orden de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por la que se aprueban, con carácter excepcional, ayudas directas al sector pesquero andaluz, especialmente afectado por el tren de borrascas registrado entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.