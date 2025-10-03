DemetrIA y Orange colaboran en la digitalización del campo español y presentan su propuesta en Fruit Attraction 2025

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

DemetrIA Agritech S.L. y Orange (Grupo MasOrange) han firmado un acuerdo de colaboración que convierte a Orange Empresas en "socio clave" en la comercialización de DemetrIA, la plataforma tecnológica de referencia para la gestión digital de explotaciones agrícolas. Con el objetivo de impulsar la digitalización del campo español, se ha presentado en el marco de la feria Fruit Attraction 2025, celebrada del 30 de septiembre al 2 de octubre en Ifema Madrid.

Según ha informado Innovasur en una nota, el acuerdo llega en un momento "decisivo para el sector", ya que a partir de enero de 2026 será obligatorio el Cuaderno de Campo Digital y el Registro Electrónico de Tratamientos según la normativa europea. Por ello, ha resaltado que la solución de DemetrIA destaca por su capacidad de descargar datos oficiales con solo el DNI, interpretar albaranes mediante inteligencia artificial e integrar ERPs y sistemas IoT, simplificando procesos críticos para agricultores y técnicos.

Asimismo, ha destacado que DemetrIA ya ha cerrado más de 100 acuerdos estratégicos con cooperativas y distribuidores en toda España. Gracias a esas alianzas, la plataforma ha ofrecido a miles de agricultores una solución que incluye cumplimiento normativo, asistente inteligente para tratamientos fitosanitarios, control de stock, descarga masiva de datos y conexión directa con los principales ERPs agrícolas.

"Esta colaboración con Orange Empresas supone un hito para DemetrIA y para el sector, porque nos permite acercar nuestra solución a miles de agricultores y técnicos, garantizando que la digitalización no sea una barrera, sino una ventaja competitiva", ha señalado el CEO de DemetrIA, Juan José Melero.

Por su parte, el director de Grandes Empresas en MasOrange, Juan José del Molino, ha afirmado que desde Orange Empresas, se cree "firmemente" que la digitalización del campo español es "clave para impulsar su competitividad y sostenibilidad". "Esta alianza nos permite ir más allá de la conectividad, aportando soluciones tecnológicas que responden a los retos reales del sector agroalimentario y acompañan a agricultores y técnicos en su transformación digital", ha valorado.

PRESENTACIÓN CONJUNTA EN FRUIT ATTRACTION 2025

DemetrIA y Orange Empresas participaron conjuntamente en Fruit Attraction 2025, la feria internacional de referencia para el sector hortofrutícola, que se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre en Ifema Madrid.

Según ha detallado Innovasur, las compañías compartieron espacio en el Pabellón Innova & Tech - Stand 5C16, donde presentarán CUE, la plataforma que conecta agricultores, técnicos, cooperativas y distribuidores en un "ecosistema digital único, diseñado para facilitar la gestión agronómica, liberar al técnico y asegurar el cumplimiento normativo sin esfuerzo2.

Asimismo, ha anunciado que el miércoles, 1 de octubre a las 11,30 horas, en el área Innova & Tech, ofrecieron una ponencia sobre el papel de la tecnología como motor de competitividad y sostenibilidad para el sector agroalimentario.

SOBRE DEMETRIA Y ORANGE

DemetrIA es el resultado de la colaboración entre Demetra Agrodigital e Innovasur, empresas tecnológicas que han unido su experiencia para desarrollar una solución agritech que combina inteligencia artificial, conectividad avanzada y un diseño orientado al usuario.

Concebida como una plataforma integral para la gestión inteligente de explotaciones agrícolas, DemetrIA tiene como misión facilitar el cumplimiento normativo, optimizar la toma de decisiones y mejorar la sostenibilidad y rentabilidad del campo español mediante herramientas digitales accesibles y eficaces.

Por otro lado, Orange es la marca premium de MasOrange, el mayor operador de telecomunicaciones en España por número de clientes, con más de 39 millones de líneas móviles y de banda ancha. Además, ofrece servicios de televisión, seguros, energía, seguridad del hogar, financiación al consumo, salud, ciberseguridad y soluciones en la nube, tanto para clientes particulares como empresariales.

El grupo opera a través de ocho marcas nacionales --Orange, Yoigo, Jazztel, Masmovil, Simyo, Pepephone, Lebara y Lyca-- y cinco marcas regionales --Euskaltel, R, Telecable, Guuk y Embou--, con las que cubre todas las necesidades de sus clientes en España.

La oferta de fibra óptica de MasOrange alcanza a 31 millones de hogares, su red móvil 4G cubre al 99% de la población, y su red 5G alcanza a más del 90% del territorio y está disponible en más de 4.000 municipios en todo el país.

La compañía aspira a ser el operador con los clientes más satisfechos del mercado, consolidarse como motor del talento y liderar la economía del propósito en España, respetando siempre a las personas y al planeta. Asimismo, trabaja para hacer que la tecnología sea accesible para todos --con especial foco en la España vaciada-- y desarrolla productos y servicios que mejoren la experiencia del cliente.