Denuncian una "brutal paliza homofóbica" a un joven tras la celebración del Orgullo en Jaén

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza Arco Iris ha denunciado públicamente "la brutal agresión homofóbica" sufrida por un joven de Jaén el pasado viernes tras el pregón y la fiesta del Orgullo celebrada en la capital jiennense. Según Arco Iris, el joven, de 30 años, fue "violentamente agredido por tres hombres" y acabó en el hospital con once grapas de sutura en la cabeza.

En un comunicado señalan que tras el fin de fiesta, el joven acudió con amigos a un local cercano donde dos jóvenes "se ensañaron con él en la puerta del pub al grito de 'maricón', mientras le propinaban bofetadas".

Tal y como relató el denunciante ante la Policía Nacional, los dos jóvenes huyeron al ver el revuelo que estaban causando. Fue en ese momento cuando otro hombre, de mediana edad y acompañado por una mujer y dos niños pequeños, comenzó a increpar al joven ya agredido, "abalanzándose sobre él y tirándolo al suelo", para seguidamente "agarrarle de la cabeza y comenzar a golpeársela contra el suelo al grito de 'maricón'".

"Me gustaría que sobre esta gente caiga todo el peso de la ley para que sirva de ejemplo y nadie más vuelva a tener que sufrir la violencia que ejercieron sobre mí", ha señalado la víctima a través del comunicado de Arco Iris.

El copresidente de Arco Iris, Gonzalo Serrano, ha incidido en "la conexión clara entre la agresión y el hecho de que haya ocurrido justo después de la fiesta del Orgullo". "Quieren volver a meternos el miedo en el cuerpo, pero no lo van a conseguir", ha dicho Serrano.

Desde Arco Iris han lanzado un mensaje a la población LGBTIQA+ "ante el aumento de la violencia y el número de agresiones en los últimos años" porque "es fundamental denunciar todas las agresiones, para que ningún delito quede impune". Asimismo, hacen un llamamiento a ante estas agresiones y es que "desde el primer momento" se avise a las autoridades y se evite la confrontación directa con "potenciales agresores".

"Con estos trogloditas no se puede razonar ni negociar nada, y como son profundamente cobardes, nos atacan cuando no nos ven en grupo y nos perciben más vulnerables, por eso tenemos que actuar con inteligencia y no darles la más mínima posibilidad de hacernos daño", ha dicho Serrano..

Desde Arco Iris han apuntado que "estos hombres agresores representan el perfil ultra" y por eso desde la federación señalan como responsable de esta agresión a "los discursos de odio de la extrema derecha".

Por todo ello, desde Arco Iris piden a los partidos y a los medios de comunicación a "poner un cordón sanitario a la extrema derecha y a sus mensajes".