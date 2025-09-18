Denuncian la "vergonzosa" falta de transporte escolar en varios IES de la provincia de Jaén

Archivo - El IES Nuestra Señora de Alharilla, de Porcuna, es uno de los afectados por la falta de transporte escolar. - IES NUESTRA SEÑORA DE ALHARILLA - Archivo

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Higuera de Calatrava y de Noalejo (Jaén), Juan de Dios Ortega y Antonio Morales, han denunciado la "vergonzosa" falta de transporte escolar que sufren los estudiantes de Secundaria de sus municipios, algo que se repite también en otras poblaciones de la provincia.

En declaraciones a Europa Press, el regidor higuereño ha lamentado este jueves que se dé está situación, pese a que se sabe perfectamente la fecha de inicio del curso escolar y ha apremiado a la Junta de Andalucía a restablecer el servicio.

Según ha explicado, son unos 20 alumnos los que están sin autobús para ir al IES Nuestra Señora de Alharilla, en Porcuna, y el mismo problema tiene una treintena de jóvenes de la vecina localidad cordobesa de Valenzuela.

"La política está para solucionar problemas, no para crear más a las familias. Nosotros intentamos solucionarlo un poco los problemas, que nos están haciendo otros y no son competencia nuestra, y hemos puesto desde el Ayuntamiento un autobús para que los chiquillos puedan ir al instituto", ha explicado Ortega, quien ha añadido, que tras contactar con su homólogo en Valenzuela, han acordado compartirlo hasta que se recupere el transporte.

Una cuestión, la vuelta a la normalidad, que no sabe cuándo llegará, punto en el que ha criticado la falta de información por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

"Ni nos cogen el teléfono, ni nos comunica nada", ha afirmado el alcalde, quien ha anunciado, en todo caso, que cuando se arregle la situación presentarán a la Junta "la factura" del autobús facilitado por el Ayuntamiento para reclamarle su coste.

En el mismo sentido se ha pronunciado el regidor de Noalejo, quien ha detallado que los alumnos de la localidad que van al IES Puerta de Arenas, de Campillo de Arenas, "carecen por completo" de este "servicio esencial cuya competencia corresponde únicamente" al Gobierno andaluz.

Por ello, a través de una nota, ha expresado la "más enorme disconformidad" con una situación que está suponiendo "molestias" a los estudiantes y sus familias. A su juicio, esta ausencia de transporte escolar es "una muestra más del abandono al que la Junta está sometiendo a las zonas rurales y a los servicios públicos".

"En vez de mejorar la vida de los ciudadanos, lo que hace es dificultarla y esto es provocado a un desconocimiento absoluto del ámbito rural", ha considerado Morales, que también ha criticado el "no haber recibido respuesta" desde Desarrollo Educativo, pese a que, desde el comienzo del curso, "se les notificó de este grave problema".

Así las cosas, ha exigido la "prestación inmediata, directa e ininterrumpida" del transporte escolar y que la Junta "adopte con carácter de urgencia las medidas presupuestarias, técnicas y administrativas" para ello.

Algo que también se demanda desde otras poblaciones jiennenses en las que se repite la situación, como Cambil, Arbuniel y Bélmez de la Moraleda, sin autobús al IES Sierra Mágina, de Huelma; o de Noguerones, La Bobadilla, Escañuela y Vilches, según ha apuntado.