Deporte e inclusión se dan la mano en una milla solidaria en el barrio de la Cruz de Granada este domingo

El Ayuntamiento de Granada y la Asociación de Vecinos del Barrio de la Cruz han presentado este lunes la primera edición de la Milla Solidaria, que se celebrará el 23 de noviembre en la Avenida Federico García Lorca y reunirá a participantes de todas las edades. La prueba incluirá una carrera inclusiva, actividades complementarias y un fin solidario en apoyo a asociaciones sociales de la ciudad, en una cita que aspira a combinar deporte, convivencia y participación vecinal.

"Esta milla es un ejemplo de cómo el deporte puede unir a un barrio entero en torno a la solidaridad y a un futuro más inclusivo", ha señalado este lunes el concejal de Deportes de Granada, Jorge Iglesias, durante el acto de presentación oficial celebrado este lunes, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La I Milla Solidaria Barriada de la Cruz reunirá a corredores desde la categoría chupetines hasta veteranos, en modalidades masculina y femenina. La salida tendrá lugar a las 10,00 horas en la Avenida Federico García Lorca, junto al centro deportivo Inacua, y la jornada se completará con una carrera inclusiva no competitiva a las 14,00 horas, pensada para "garantizar que personas con diversidad funcional y familias puedan participar sin barreras".

El concejal ha añadido además que "queremos que esta milla sea una puerta de entrada al deporte para muchas personas, desde los más pequeños hasta los veteranos, demostrando que la actividad física puede ser accesible, cercana y un motor de unión para los barrios de Granada". Todos los inscritos recibirán una bolsa del corredor y podrán disfrutar de actividades paralelas como una exhibición de aves rapaces.

El evento, gestionado a través de la plataforma Global Tempo y respaldado por la Federación Andaluza de Atletismo, cuenta con el apoyo de más de 30 entidades y empresas patrocinadoras, lo que permitirá destinar los fondos recaudados a organizaciones como Acompalia, Down Granada, Niños con Cáncer-AUPA y otros colectivos vinculados a la inclusión social y la infancia. La iniciativa nace con vocación de continuidad y aspira a convertirse en una cita anual para el barrio y para la ciudad. El Ayuntamiento de Granada estudia ya la posibilidad de replicar este modelo en otros barrios con el objetivo de promover eventos deportivos accesibles y solidarios, capaces de fortalecer el tejido comunitario y generar un impacto social que crezca año tras año.